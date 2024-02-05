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https://sputnikarabic.ae/20240205/بعد-استئناف-العلاقات-وزير-الخارجية-السوداني-يزور-إيران-لأول-مرة-منذ-7-سنوات--1085776016.html
بعد استئناف العلاقات.. وزير الخارجية السوداني يزور إيران لأول مرة منذ 7 سنوات
بعد استئناف العلاقات.. وزير الخارجية السوداني يزور إيران لأول مرة منذ 7 سنوات
أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، خلال لقاء مع نظيره السوداني، علي الصادق، اليوم الاثنين، أن إعادة فتح سفارات بلديهما تعد خطوة مهمة في تطوير... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T17:09+0000
2024-02-05T17:09+0000
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، خلال لقاء مع نظيره السوداني، علي الصادق، اليوم الاثنين، أن إعادة فتح سفارات بلديهما تعد خطوة مهمة في تطوير التعاون المشترك بين البلدين.جاءت تصريحات عبد اللهيان للصادق، خلال زيارة الأخير إلى طهران لإجراء محادثات رفعية المستوى، والتي تعد الأولى منذ إعلان السودان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن استعادة العلاقات مع إيران، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.ونوه كذلك بتوفر الطاقات والتجارب القيمة في المجالات الصناعية والخدمات الهندسية والتقنية الحديثة والصحية والعلاجية لدى إيران، وكذلك استعدادها لنقل هذه التجارب بهدف توسيع وتطوير السودان.من ناحيته، أعرب وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، عن أسفه لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والخرطوم في عام 2016، وأعرب عن رغبة بلاده الجادة في استعادة العلاقات الثنائية وتوسيعها.وخلال زيارته إلى طهران، اليوم الاثنين، التقى وزير الخارجية السوداني، بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.وأعلنت الحكومة السودانية، في أكتوبر 2023 استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منهيةً بذلك قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 7 سنوات، كانت بين الدولتين قبلها علاقة سياسية كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-تعلن-الاتفاق-مع-السودان-على-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-وفتح-السفارات-في-القريب-العاجل-1078854853.html
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أخبار السودان اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

بعد استئناف العلاقات.. وزير الخارجية السوداني يزور إيران لأول مرة منذ 7 سنوات

17:09 GMT 05.02.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYوزير الخارجية السوداني، علي الصادق
وزير الخارجية السوداني، علي الصادق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
وزير الخارجية السوداني، علي الصادق
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، خلال لقاء مع نظيره السوداني، علي الصادق، اليوم الاثنين، أن إعادة فتح سفارات بلديهما تعد خطوة مهمة في تطوير التعاون المشترك بين البلدين.
أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، خلال لقاء مع نظيره السوداني، علي الصادق، اليوم الاثنين، أن إعادة فتح سفارات بلديهما تعد خطوة مهمة في تطوير التعاون المشترك بين البلدين.
جاءت تصريحات عبد اللهيان للصادق، خلال زيارة الأخير إلى طهران لإجراء محادثات رفعية المستوى، والتي تعد الأولى منذ إعلان السودان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن استعادة العلاقات مع إيران، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، لنظيره السوداني، علي الصادق، على اجتماعه معه اليوم الاثنين، إن "وجود الوفد السوداني في طهران يظهر الإرادة الجادة لدى كبار المسؤولين السودانيين لتعزيز وتطوير العلاقات" مع إيران، وأضاف أن بلاده ملتزمة أيضا بتطوير العلاقات مع السودان.
ونوه كذلك بتوفر الطاقات والتجارب القيمة في المجالات الصناعية والخدمات الهندسية والتقنية الحديثة والصحية والعلاجية لدى إيران، وكذلك استعدادها لنقل هذه التجارب بهدف توسيع وتطوير السودان.
من ناحيته، أعرب وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، عن أسفه لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والخرطوم في عام 2016، وأعرب عن رغبة بلاده الجادة في استعادة العلاقات الثنائية وتوسيعها.
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
إيران تعلن الاتفاق مع السودان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات في القريب العاجل
8 يوليو 2023, 11:32 GMT
وخلال زيارته إلى طهران، اليوم الاثنين، التقى وزير الخارجية السوداني، بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وأعلنت الحكومة السودانية، في أكتوبر 2023 استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منهيةً بذلك قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 7 سنوات، كانت بين الدولتين قبلها علاقة سياسية كبيرة.
بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان - سبوتنيك عربي
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بعد استئنافها... محطات العلاقات بين إيران والسودان
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12 أكتوبر 2023, 07:02 GMT
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