https://sputnikarabic.ae/20240205/رئيس-السلفادور-نجيب-بوكيلة-يعلن-فوزه-في-الانتخابات-بأكثر-من-85-من-الأصوات-1085742912.html

رئيس السلفادور نجيب بوكيلة يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85% من الأصوات

رئيس السلفادور نجيب بوكيلة يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85% من الأصوات

أعلن رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، اليوم الاثنين، فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T04:40+0000

2024-02-05T04:40+0000

2024-02-05T05:53+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/05/1085742672_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_313d5235d896e8fdedfa6b261af892e6.jpg

موسكو- سبوتنيك. وصرح بوكيلة، عبر حسابه على منصة "إكس": "وفقا لأرقامنا، فقد فزت في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85% من الأصوات وبما لا يقل عن 58 مقعدًا من أصل 60 مقعدًا في الجمعية التشريعية".ووصف بوكيلة هذا الفوز بأنه "رقم قياسي في التاريخ الديمقراطي بأكمله للعالم"، مختتما منشوره، بالقول: "نراكم في الساعة 9 مساء أمام القصر الوطني، بارك الله في السلفادور".وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أظهر استطلاع لآراء الناخبين السلفادوريين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرته شركة CID" Gallup" للأبحاث، أن "بوكيلة يتقدم في الانتخابات بنسبة 87% من الأصوات، وأن حزبه حصل على 54 مقعدًا من أصل 60 مقعدًا في برلمان البلاد"، مشيرة إلى أن "هامش الخطأ في هذه النتائج لا يزيد عن 3%".وشهدت ليلة أمس الأحد، لصق صور بوكيلة على جزء كبير من الساحة الرئيسية في وسط مدينة سان سلفادور، وعلى الأعلام والقمصان ولوحات الإعلانات.واعتقلت إدارة بوكيلة، أكثر من 76 ألف شخص منذ بدء حملة قمع العصابات، في مارس/ آذار 2022. وقد تعرضت الاعتقالات الجماعية لانتقادات بسبب الافتقار إلى الإجراءات القانونية اللازمة، لكن السلفادوريين استعادوا أحياءهم التي كانت تسيطر عليها العصابات لفترة طويلة.اكتسب بوكيلة، الذي يصف نفسه بأنه "أروع دكتاتور في العالم"، شعبيته بسبب حملته القمعية على العصابات، والتي شهدت اعتقال 1% من سكان البلاد، وظهر بوكيلة وسط حشد من المؤيدين للإدلاء بصوته.

https://sputnikarabic.ae/20230521/مقتل-9-أشخاص-في-تدافع-بملعب-كرة-قدم-بالسلفادور-1077264481.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار