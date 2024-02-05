https://sputnikarabic.ae/20240205/رئيس-الوزراء-العراقي-ملتزمون-بحسن-الجوار-لكننا-لا-نجامل-على-حساب-سيادة-العراق-وأمنه-1085763005.html
رئيس الوزراء العراقي: ملتزمون بحسن الجوار لكننا لا نجامل على حساب سيادة العراق وأمنه
رئيس الوزراء العراقي: ملتزمون بحسن الجوار لكننا لا نجامل على حساب سيادة العراق وأمنه
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، "رفض العراق لأي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أية دولة، بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T13:28+0000
2024-02-05T13:28+0000
2024-02-05T13:28+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e2624ecfa84295ab6fcf4785bb2cc2f9.jpg
وشدد السوداني، خلال استقباله، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، على أن "الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم، لكنّها بالوقت ذاته لا تجامل على حساب سيادة العراق وأمنه"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأشار إلى أن "العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة من أجل حفظ الاستقرار، وتحقيق التهدئة، بما يصب في المصلحة المشتركة لمختلف شعوب المنطقة".من جهته، أكد أحمديان "التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأمن العراق واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل طبقاً للاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران بما يحفظ أمن البلدين الجارين".وكان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه.وكان في استقبال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كل من عصام السعدي، معاون قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، ومحمد رضا الحسيني، رئيس دائرة دول الجوار في وزارة الخارجية العراقية.وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا على خلفية الضربات، التي تشنها واشنطن على أهداف تزعم أنها إيرانية في كل من العراق وسوريا، الأمر الذي أدانته دمشق وبغداد.
https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-تختبروا-غضب-المنطقة-1085740809.html
العراق
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9c998191355ff9717ad67a4cc2ed851d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي: ملتزمون بحسن الجوار لكننا لا نجامل على حساب سيادة العراق وأمنه
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، "رفض العراق لأي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أية دولة، بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة".
وشدد السوداني، خلال استقباله، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، على أن "الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم، لكنّها بالوقت ذاته لا تجامل على حساب سيادة العراق وأمنه"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأشار إلى أن "العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة من أجل حفظ الاستقرار، وتحقيق التهدئة، بما يصب في المصلحة المشتركة لمختلف شعوب المنطقة".
من جهته، أكد أحمديان "التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأمن العراق واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل طبقاً للاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران بما يحفظ أمن البلدين الجارين".
وكان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد
، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه.
وكان في استقبال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كل من عصام السعدي، معاون قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، ومحمد رضا الحسيني، رئيس دائرة دول الجوار في وزارة الخارجية العراقية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا على خلفية الضربات، التي تشنها واشنطن على أهداف تزعم أنها إيرانية في كل من العراق وسوريا، الأمر الذي أدانته دمشق وبغداد.