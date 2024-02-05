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https://sputnikarabic.ae/20240205/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يعين-وزير-الخارجية-أحمد-بن-مبارك-رئيسا-للوزراء-1085778232.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء
رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء
أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، قرارا بتعيين، وزير الخارجية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيسا لمجلس الوزراء. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T18:48+0000
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كما قضت المادة الثانية من القرار، باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم، وفقا لقرارات تعيينهم، وقضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا لموقع "سبأ نت".فيما قرر رئيس مجلس القيادة اليمني، تعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد، مستشارا له، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.ومنح مجلس النواب اليمني، في نيسان/ أبريل 2022 الحكومة اليمنية، الثقة، بعد أربعة أشهر من تشكيلها وفق اتفاق الرياض الموقع بين الرئاسة والمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.وكانت الحكومة اليمنية، أقرت، مطلع فبراير/ شباط 2023، برنامجها العام وأسمت العام الماضي بـ "عام التعافي" لتحسين الوضع وتجاوز التدهور الذي شهده عمل الدولة خلال الفترة الماضية.وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مرسوما بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م، والذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.ويشهد اليمن منذ 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220419/مجلس-النواب-اليمني-يمنح-الثقة-لحكومة-معين-عبد-الملك-1061377292.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء

18:48 GMT 05.02.2024
© AFP 2023 / MICHAEL SOHNوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
© AFP 2023 / MICHAEL SOHN
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أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، قرارا بتعيين، وزير الخارجية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيسا لمجلس الوزراء.
كما قضت المادة الثانية من القرار، باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم، وفقا لقرارات تعيينهم، وقضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا لموقع "سبأ نت".
فيما قرر رئيس مجلس القيادة اليمني، تعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد، مستشارا له، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.
ومنح مجلس النواب اليمني، في نيسان/ أبريل 2022 الحكومة اليمنية، الثقة، بعد أربعة أشهر من تشكيلها وفق اتفاق الرياض الموقع بين الرئاسة والمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
مجلس النواب اليمني يمنح الثقة لحكومة معين عبد الملك
19 أبريل 2022, 14:30 GMT
وكانت الحكومة اليمنية، أقرت، مطلع فبراير/ شباط 2023، برنامجها العام وأسمت العام الماضي بـ "عام التعافي" لتحسين الوضع وتجاوز التدهور الذي شهده عمل الدولة خلال الفترة الماضية.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مرسوما بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م، والذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.
ويشهد اليمن منذ 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
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