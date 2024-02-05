https://sputnikarabic.ae/20240205/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يعين-وزير-الخارجية-أحمد-بن-مبارك-رئيسا-للوزراء-1085778232.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء

رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء

أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، قرارا بتعيين، وزير الخارجية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيسا لمجلس الوزراء. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T18:48+0000

2024-02-05T18:48+0000

2024-02-05T18:48+0000

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062005771_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_ac436cfb01e284cdf3ea4cbf2d1941bf.jpg

كما قضت المادة الثانية من القرار، باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم، وفقا لقرارات تعيينهم، وقضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا لموقع "سبأ نت".فيما قرر رئيس مجلس القيادة اليمني، تعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد، مستشارا له، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.ومنح مجلس النواب اليمني، في نيسان/ أبريل 2022 الحكومة اليمنية، الثقة، بعد أربعة أشهر من تشكيلها وفق اتفاق الرياض الموقع بين الرئاسة والمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.وكانت الحكومة اليمنية، أقرت، مطلع فبراير/ شباط 2023، برنامجها العام وأسمت العام الماضي بـ "عام التعافي" لتحسين الوضع وتجاوز التدهور الذي شهده عمل الدولة خلال الفترة الماضية.وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مرسوما بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م، والذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.ويشهد اليمن منذ 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

https://sputnikarabic.ae/20220419/مجلس-النواب-اليمني-يمنح-الثقة-لحكومة-معين-عبد-الملك-1061377292.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار