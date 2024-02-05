https://sputnikarabic.ae/20240205/روسيا-بمجلس-الأمن-الضربات-الأمريكية-في-سوريا-والعراق-تهدف-إلى-مفاقمة-النزاع-ومنع-التصدي-لـداعش-1085782740.html

روسيا بمجلس الأمن: الضربات الأمريكية في سوريا والعراق تهدف إلى مفاقمة النزاع ومنع التصدي لـ"داعش"

روسيا بمجلس الأمن: الضربات الأمريكية في سوريا والعراق تهدف إلى مفاقمة النزاع ومنع التصدي لـ"داعش"

صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، مساء الإثنين، بأن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا في سوريا والعراق واليمن،... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات نيبينزيا خلال كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط: "أعمال الولايات المتحدة في سوريا والعراق لا صلة لها بالقانون الدولي ويتضح أن الضربات الأمريكية تهدف إلى مفاقمة النزاع والأهداف هي بالدرجة الأولى منع القوات السورية من أن تتصدى لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) وحلفائه والقوات المناهضة لإيران، وتهدف الولايات المتحدة إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط".وأضاف نيبينزيا: "النشاطات الأمريكية تمثل انتهاكًا لسيادة العراق والمعلومات من واشنطن حول التنسيق مع بغداد كذبة وتهدف إلى تشويه الوقائع"، موضحًا أن "الضربات الأمريكية (في سوريا والعراق) أوقعت الكثير من المدنيين وأدت إلى تدمير الكثير من البنى التحتية وأكد ذلك مجددًا الطبيعة العدائية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وتجاهل الولايات المتحدة الكامل للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تحاول أن تنقذ صورة الإدارة الأميركية تحضيرًا للانتخابات الرئاسية القريبة".على صعيد آخر، يرى نيبينزيا أن "الاعتداءات الأخيرة على اليمن تمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، أما بالنسبة لأسبقية القانون ودور الأمم المتحدة، فلا بد من التأكيد عليهما وأن هذه الأعمال تناهض النظام العالمي القائم على قواعد"، مشيرًا إلى أن "هذا القانون يشتمل على عدد من القواعد التي تتطور بشكل مستمر ولكن الولايات المتحدة هي التي صاغتها لخدمة مآربها والأصعب هو أن نحدد ما هي هذه القواعد".وأضاف أن "مشاركة بريطانيا في هذه الضربات الأميركية لا يجب أن توحي أنها تحل أي مشكلة".وقال إن "اجتماع اليوم الذي طالبنا به لمناقشة سلوك غير مسؤول وغير قانوني جديد تضطلع به الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد العنف في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة بشكل مباشر".واستطرد نيبينزيا بالقول: "الولايات المتحدة لم تسع يومًا لحلول المشاكل بالمنطقة بل تبذل كل الجهود لإحكام سيطرتها على هذا الجزء من العالم وسوف تستمر في صب الزيت على النار والاستمرار في إشعال فتيل النزاعات في المنطقة لأن ذلك يناسبها ويناسب حلفائها وهي لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة بلدان المنطقة".وشدد نيبينزيا على "أننا ندين هذه الاعتداءات الجديدة التي تشنها الولايات المتحدة على دول ذات سيادة ونشير إلى أن ذلك يزيد من التوترات في المنطقة"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تضطلع بسلوك غير مسؤول وغير قانوني في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد العنف في غزة".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت، يوم الجمعة الماضي، أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا، كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق.وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت الماضي، أنه وجّه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، ردًا على دورهم "المزعوم" في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

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