عربي
بوتين يشكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240205/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-ضربة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-ليسيتشانسك-1085772651.html
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن ضربة القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن ضربة القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك
صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته القوات... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T15:57+0000
2024-02-05T16:02+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وكتب بوليانسكي في صفحته على "تيليغرام": "طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك. مع الأخذ في الاعتبار جدول العمل المتفق عليه بالفعل لمجلس الأمن، نتوقع أن يكون من المقرر عقده في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك، (23.00 بتوقيت موسكو) يوم 6 فبراير".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على مخبز في ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، هو عمل إرهابي وحشي، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، يوم السبت، أن الضربة التي نفذها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي استهدفت المدنيين، تعبر عن "امتنان وشكر متطرفي كييف على الدعم المالي السخي من دول الاتحاد الأوروبي".وأفادت وزارة الطوارئ الروسية عبر "تلغرام"، بأن القوات الأوكرانية قصفت مبنى يضم مخبزًا، مضيفة أنه تم انتشال جثث ضحايا منهم من هو على قيد الحياة من تحت الأنقاض، وحذرت السلطات من أن العشرات قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.
https://sputnikarabic.ae/20240205/الكرملين-هجوم-نظام-كييف-على-ليسيتشانسك-عمل-إرهابي-1085747444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن ضربة القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك

15:57 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 16:02 GMT 05.02.2024)
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبر
صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك.
وكتب بوليانسكي في صفحته على "تيليغرام": "طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك. مع الأخذ في الاعتبار جدول العمل المتفق عليه بالفعل لمجلس الأمن، نتوقع أن يكون من المقرر عقده في الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك، (23.00 بتوقيت موسكو) يوم 6 فبراير".

وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم السبت 3 فبراير/ شباط الجاري، مخبزًا في ليسيتشانسك. وارتفعت حصيلة القتلى، بحسب آخر البيانات، إلى 28 شخصا، من بينهم امرأة حامل وطفل في الخامسة من عمره.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على مخبز في ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، هو عمل إرهابي وحشي، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
الكرملين: هجوم نظام كييف على ليسيتشانسك عمل إرهابي
09:52 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، يوم السبت، أن الضربة التي نفذها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي استهدفت المدنيين، تعبر عن "امتنان وشكر متطرفي كييف على الدعم المالي السخي من دول الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الضربة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك، تمثل عملا إرهابيا آخر من قبل عصابة زيلينسكي"، مؤكدة أن موسكو ستبلغ المنظمات الدولية باعتداء أوكرانيا الإرهابي على ليسيتشانسك.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية عبر "تلغرام"، بأن القوات الأوكرانية قصفت مبنى يضم مخبزًا، مضيفة أنه تم انتشال جثث ضحايا منهم من هو على قيد الحياة من تحت الأنقاض، وحذرت السلطات من أن العشرات قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в Хан-Юнисе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تتوقع حسم معركة خان يونس خلال أسبوع... فيديو وصور16:22 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала