https://sputnikarabic.ae/20240205/سفير-روسيا-لدى-هولندا-الأمم-المتحدة-لم-تتخذ-قرارا-بشأن-إنشاء-محكمة-خاصة-بأوكرانيا-في-لاهاي-1085742403.html

سفير روسيا لدى هولندا: الأمم المتحدة لم تتخذ قرارا بشأن إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا في لاهاي

سفير روسيا لدى هولندا: الأمم المتحدة لم تتخذ قرارا بشأن إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا في لاهاي

نفى سفير روسيا لدى هولندا، فلاديمير تارابرين، اليوم الإثنين، اتخاذ الأمم المتحدة قرار بشأن إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا في لاهاي، مؤكدا أن ليس لها الحق في اتخاذ... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T02:53+0000

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سبوتنيك. وأضاف تارابرين، وهو أيضا الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مقابلة مع "سبوتنيك": "فيما يتعلق بفكرة إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا في لاهاي، أود التأكيد على أنه لم يتم إنشاء أي محكمة حتى الآن، ولم تتخذ الأمم المتحدة أي قرارات بشأن هذه القضية وليس لها الحق في القيام بذلك".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد انتقد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في مايو/ أيار الماضي، واصفا إياها بأنها أصبحت دمية في يد الغرب، مشيرا إلى أن إصدارها لقرار "اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين يهدف للضغط على روسيا. وأوضح بيسكوف: "نعتقد أن هذه الهيئة الدولية هي في الحقيقة دمية في يد ما يسمى بالغرب الجماعي، حيث يستخدمها لأغراضه الخاصة من أجل زيادة الضغط على بلدنا، ولكن هذه الجهود لن تنجح".وتطرق بيسكوف للحديث عن بعض الدول التي وصفها بأنها "تفتقر إلى السيادة، ربما تكون مهتمة بتنفيذ مثل هذا القرار" إذا أتيحت لها الفرصة، ومع ذلك، من الصعب تخيل ذلك.يذكر أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، كانت قد أصدرت في 17 مارس/ آذار الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا.

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