https://sputnikarabic.ae/20240205/سياسي-بريطاني-يطالب-بلاده-بعدم-الحديث-عن-مواجهة-عسكرية-مع-روسيا-1085744025.html

سياسي بريطاني يطالب بلاده بعدم الحديث عن مواجهة عسكرية مع روسيا

سياسي بريطاني يطالب بلاده بعدم الحديث عن مواجهة عسكرية مع روسيا

صرح السياسي البريطاني وزعيم حزب "التراث"، ديفيد كورتن، أنه يجب على المملكة المتحدة أن تتوقف عن الحديث عن مواجهة عسكرية مع روسيا، لأن موسكو ليست من أعداء لندن. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T07:19+0000

2024-02-05T07:19+0000

2024-02-05T07:19+0000

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وقال كورتن لقناة "جي بي نيوز": "روسيا ليست عدونا. يجب أن نتوقف عن الحديث عن الحرب مع روسيا".وأشار إلى أنه يمكن إنهاء الصراع الأوكراني من خلال المفاوضات السلمية، ودعا الغرب إلى عدم تصعيده.وأضاف: "يمكن وقف تصعيد الوضع في أوكرانيا واستكماله إذا اجتمع الجميع على طاولة المفاوضات وناقشوا اتفاقيات السلام".وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، باتريك ساندرز، البريطانيين إلى الاستعداد للخدمة في الجيش في حالة نشوب صراع مع روسيا.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، إن "بريطانيا تدرس إمكانية نشر عسكرييها في أوكرانيا، لتدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية".

https://sputnikarabic.ae/20231002/روسيا-تدعو-بريطانيا-للتخلي-عن-الأعمال-والخطابات-غير-المسؤولة-حول-أوكرانيا-1081606662.html

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