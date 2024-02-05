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https://sputnikarabic.ae/20240205/صحيفة-تكشف-ما-يحضره-الغرب-لروسيا-في-ذكرى-انطلاق-عمليتها-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1085743829.html
صحيفة تكشف ما يحضره الغرب لروسيا في ذكرى انطلاق عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
صحيفة تكشف ما يحضره الغرب لروسيا في ذكرى انطلاق عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي يريد اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بحلول 24 فبراير/ شباط الجاري. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T07:08+0000
2024-02-05T07:08+0000
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وذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في الذكرى الثانية للصراع في أوكرانيا.وأشارت الصحيفة إلى أن "العقوبات الجديدة ستؤثر على أكثر من 200 فرد وكيان قانوني، ولكن لكي تدخل حيز التنفيذ، فإن دعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلوب".وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي الروسي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.
https://sputnikarabic.ae/20240123/روسيا-تحضر-ردا-قاسيا-على-العقوبات-يكلف-الغرب-288-مليار-دولار-كخسائر--1085325472.html
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صحيفة تكشف ما يحضره الغرب لروسيا في ذكرى انطلاق عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا

07:08 GMT 05.02.2024
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Christian Lutz
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي يريد اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بحلول 24 فبراير/ شباط الجاري.
وذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في الذكرى الثانية للصراع في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن "العقوبات الجديدة ستؤثر على أكثر من 200 فرد وكيان قانوني، ولكن لكي تدخل حيز التنفيذ، فإن دعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلوب".
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
روسيا تحضر ردا قاسيا على العقوبات يكلف الغرب 288 مليار دولار كخسائر
23 يناير, 13:22 GMT
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي الروسي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.
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