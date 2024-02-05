https://sputnikarabic.ae/20240205/ضابط-استخبارات-أوكراني-يحذر-من-سيناريو-مرعب-يتمثل-بـانهيار-الجبهة-1085746112.html

ضابط استخبارات أوكراني يحذر من سيناريو مرعب يتمثل بـ"انهيار الجبهة"

ضابط استخبارات أوكراني يحذر من سيناريو مرعب يتمثل بـ"انهيار الجبهة"

أفاد العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأنه على عكس تقديرات، كيريل بودانوف، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فإن الجيش الروسي... 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T08:57+0000

2024-02-05T08:57+0000

2024-02-05T08:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ستاريكوف في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على "يوتيوب": "أنا لا أتفق تماما (مع بودانوف). إنهم (روسيا) لم يهاجموا بعد. لديهم استراتيجية مختلفة الآن.... العدو يبحث عن نقاط ضعفنا".وأشار إلى أن "هجومًا واسع النطاق" من قبل القوات الروسية، سيبدأ في الصيف، بمجرد اختبار الأنظمة في الظروف الميدانية.وأضاف: "بحلول الصيف، ستقوم القوات المسلحة الأوكرانية بالتعبئة، حيث سيتم حشد المجندين الجدد الذين ليس لديهم أي معرفة أو دافع للقتال على الجبهة".وفي وقت سابق، أشار بودانوف، على شاشة التلفزيون الأوكراني، إلى أنه "من المفترض أن يكون الجيش الروسي منهكًا تمامًا بحلول الربيع". وبعد ذلك، في رأيه، ستكون القوات المسلحة الأوكرانية "قادرة" على أخذ زمام المبادرة وشن هجومها الخاص.مسؤول أوكراني: 4 جنرالات قد يطيحون بزيلينسكي للتوصل لهدنة مع روسياووفقا للوزير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت بالفعل إلى التخلي عن احتياطياتها الأخيرة للدفاع. وبحسب شويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني، في يناير الماضي،23 ألف قتيل وجريح.

https://sputnikarabic.ae/20240203/نهاية-اللعبة-القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-سيناريو-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1085700701.html

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