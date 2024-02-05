https://sputnikarabic.ae/20240205/ضابط-استخبارات-أوكراني-يحذر-من-سيناريو-مرعب-يتمثل-بـانهيار-الجبهة-1085746112.html
ضابط استخبارات أوكراني يحذر من سيناريو مرعب يتمثل بـ"انهيار الجبهة"
ضابط استخبارات أوكراني يحذر من سيناريو مرعب يتمثل بـ"انهيار الجبهة"
أفاد العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأنه على عكس تقديرات، كيريل بودانوف، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فإن الجيش الروسي... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T08:57+0000
2024-02-05T08:57+0000
2024-02-05T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ستاريكوف في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على "يوتيوب": "أنا لا أتفق تماما (مع بودانوف). إنهم (روسيا) لم يهاجموا بعد. لديهم استراتيجية مختلفة الآن.... العدو يبحث عن نقاط ضعفنا".وأشار إلى أن "هجومًا واسع النطاق" من قبل القوات الروسية، سيبدأ في الصيف، بمجرد اختبار الأنظمة في الظروف الميدانية.وأضاف: "بحلول الصيف، ستقوم القوات المسلحة الأوكرانية بالتعبئة، حيث سيتم حشد المجندين الجدد الذين ليس لديهم أي معرفة أو دافع للقتال على الجبهة".وفي وقت سابق، أشار بودانوف، على شاشة التلفزيون الأوكراني، إلى أنه "من المفترض أن يكون الجيش الروسي منهكًا تمامًا بحلول الربيع". وبعد ذلك، في رأيه، ستكون القوات المسلحة الأوكرانية "قادرة" على أخذ زمام المبادرة وشن هجومها الخاص.مسؤول أوكراني: 4 جنرالات قد يطيحون بزيلينسكي للتوصل لهدنة مع روسياووفقا للوزير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت بالفعل إلى التخلي عن احتياطياتها الأخيرة للدفاع. وبحسب شويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني، في يناير الماضي،23 ألف قتيل وجريح.
https://sputnikarabic.ae/20240203/نهاية-اللعبة-القوات-الأوكرانية-تكشف-عن-سيناريو-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1085700701.html
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روسيا, العالم
ضابط استخبارات أوكراني يحذر من سيناريو مرعب يتمثل بـ"انهيار الجبهة"
أفاد العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأنه على عكس تقديرات، كيريل بودانوف، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فإن الجيش الروسي ليس منهكًا على الإطلاق.
وقال ستاريكوف في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على "يوتيوب": "أنا لا أتفق تماما (مع بودانوف). إنهم (روسيا) لم يهاجموا بعد. لديهم استراتيجية مختلفة الآن.... العدو يبحث عن نقاط ضعفنا".
ووفقا له، فإن روسيا ستبدأ الآن في تجهيز الجيش الروسي بطائرات دون طيار وأنظمة حرب إلكترونية جديدة.
وأشار إلى أن "هجومًا واسع النطاق" من قبل القوات الروسية، سيبدأ في الصيف، بمجرد اختبار الأنظمة في الظروف الميدانية.
وأضاف: "بحلول الصيف، ستقوم القوات المسلحة الأوكرانية بالتعبئة، حيث سيتم حشد المجندين الجدد الذين ليس لديهم أي معرفة أو دافع للقتال على الجبهة".
وتابع: "بعد العثور على مثل هذا المكان (مواقع الجنود الأوكرانيين المحتشدين)، سيضربون وسيحدث اختراق.... وبعد ذلك ستنهار الجبهة بالفعل عبر العلوم العسكرية بأكمله".
وفي وقت سابق، أشار بودانوف، على شاشة التلفزيون الأوكراني، إلى أنه "من المفترض أن يكون الجيش الروسي منهكًا تمامًا بحلول الربيع". وبعد ذلك، في رأيه، ستكون القوات المسلحة الأوكرانية "قادرة" على أخذ زمام المبادرة وشن هجومها الخاص.
وفي وقت سابق،عقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مؤتمرا عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، وتحدث عن النجاحات الهجومية التي حققتها القوات الروسية في يناير(كانون الثاني الماضي)، قائلا: "تمكنوا(القوات الروسية) من تحقيق تقدم في اتجاهات كوبيانسكي وكراسني ليمان ودونيتسك وتحرير بلدة فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا".
ووفقا للوزير، فإن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت بالفعل إلى التخلي عن احتياطياتها الأخيرة للدفاع. وبحسب شويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني، في يناير الماضي،23 ألف قتيل وجريح.