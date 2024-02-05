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https://sputnikarabic.ae/20240205/طائرات-أمريكية-وبريطانية-تستهدف-الحديدة-اليمنية-بعد-ساعات-من-ضربة-سابقة---1085770921.html
طائرات أمريكية وبريطانية تستهدف الحديدة اليمنية بعد ساعات من ضربة سابقة
طائرات أمريكية وبريطانية تستهدف الحديدة اليمنية بعد ساعات من ضربة سابقة
جددت مقاتلات أمريكية وبريطانية، اليوم الاثنين، قصف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T15:18+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مسؤول في السلطة المحلية في المحافظة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المقاتلات الأمريكية والبريطانية قصفت بثلاث غارات موقعاً لجماعة "أنصار الله" في منطقة الكثيب في مديرية الميناء شمال مدينة الحديدة".وتأتي الغارات الجوية على الحديدة بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 11 غارة على مواقع عسكرية للجماعة في منطقة رأس عيسى في مديرية الصلَّيف شمال مدينة الحديدة، ومديرية الزيِّدية شمال شرقي الحديدة، في حين استهدفت 4 غارات أخرى معسكراً للجماعة شرق مدينة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، حسب ما أفادت مصادر لـ"سبوتنيك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" رصدها نحو 300 غارة أمريكية وبريطانية على مناطق سيطرة الجماعة، منذ بدء واشنطن ولندن في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.ومنذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 21 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240205/تصويت-هل-تصدق-تصريحات-واشنطن-بعدم-رغبتها-بتوسع-الصراع-في-الشرق-الأوسط--1085769086.html
https://sputnikarabic.ae/20240205/أنصار-الله-أمريكا-وبريطانيا-شنتا-نحو-300-غارة-على-اليمن-منذ-بدء-الهجمات-1085753913.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, بريطانيا
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, بريطانيا

طائرات أمريكية وبريطانية تستهدف الحديدة اليمنية بعد ساعات من ضربة سابقة

15:18 GMT 05.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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جددت مقاتلات أمريكية وبريطانية، اليوم الاثنين، قصف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال مسؤول في السلطة المحلية في المحافظة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المقاتلات الأمريكية والبريطانية قصفت بثلاث غارات موقعاً لجماعة "أنصار الله" في منطقة الكثيب في مديرية الميناء شمال مدينة الحديدة".
وأضاف أن القصف الجوي على الموقع القريب من القاعدة والكلية البحرية في منطقة الكثيب المطلة على ميناء الحديدة، أوقع أكثر من 5 جرحى.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
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14:46 GMT
وتأتي الغارات الجوية على الحديدة بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 11 غارة على مواقع عسكرية للجماعة في منطقة رأس عيسى في مديرية الصلَّيف شمال مدينة الحديدة، ومديرية الزيِّدية شمال شرقي الحديدة، في حين استهدفت 4 غارات أخرى معسكراً للجماعة شرق مدينة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، حسب ما أفادت مصادر لـ"سبوتنيك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" رصدها نحو 300 غارة أمريكية وبريطانية على مناطق سيطرة الجماعة، منذ بدء واشنطن ولندن في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
"أنصار الله": أمريكا وبريطانيا شنتا نحو 300 غارة على اليمن منذ بدء الهجمات
12:06 GMT
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
ومنذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 21 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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