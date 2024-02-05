https://sputnikarabic.ae/20240205/طائرة-الركاب-الروسية-تو-214--1085749696.html

طائرة الركاب الروسية "تو-214"

طائرة الركاب الروسية "تو-214"

طائرة الركاب الروسية "تو-214"

2024-02-05T11:23+0000

2024-02-05T11:23+0000

2024-02-05T11:23+0000

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قامت شركة الخطوط الجوية "ريد وينغز آيرلاينز" (Red Wings Airlines) بأول رحلة ركاب لها على متن الطائرة "تو-214" من مطار جوكوفسكي إلى سوتشي جنوب روسيا. في السابق، أعلنت شركة "ريد وينغز" عن رحلات دولية على طائرات "تو-214" و"تو--204" المحلية، والتي خضعت لإجراءات استعادة صلاحية الطيران، وأعلنت في فبراير الجاري عن إطلاق رحلات الركاب على طائرات "تو-214" المحدثة.وذكرت شركة الطائرات المتحدة، أن القدرة التنافسية وخصائص الأداء العالي والكفاءة للطائرة "تو-214" ترجع إلى التصميم الديناميكي الهوائي الحديث، والجودة الديناميكية الهوائية العالية، والتصميم المثالي لهيكل الطائرة، وأنظمة المعدات ومعدات الطيران، والملاحة الحديثة والمحركات الاقتصادية الحديثة.تعرف على أبرز الخصائص الفنية للطائرة المدنية "تو-214" من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".اقرأ أيضا - "إيل-76أم دي"... العملاق الروسي الجديد يتوجه إلى السعودية

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طائرة الركاب تو-214، روسيا