https://sputnikarabic.ae/20240205/طائرة-الركاب-الروسية-تو-214--1085749696.html
طائرة الركاب الروسية "تو-214"
طائرة الركاب الروسية "تو-214"
طائرة الركاب الروسية "تو-214"
2024-02-05T11:23+0000
2024-02-05T11:23+0000
2024-02-05T11:23+0000
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قامت شركة الخطوط الجوية "ريد وينغز آيرلاينز" (Red Wings Airlines) بأول رحلة ركاب لها على متن الطائرة "تو-214" من مطار جوكوفسكي إلى سوتشي جنوب روسيا. في السابق، أعلنت شركة "ريد وينغز" عن رحلات دولية على طائرات "تو-214" و"تو--204" المحلية، والتي خضعت لإجراءات استعادة صلاحية الطيران، وأعلنت في فبراير الجاري عن إطلاق رحلات الركاب على طائرات "تو-214" المحدثة.وذكرت شركة الطائرات المتحدة، أن القدرة التنافسية وخصائص الأداء العالي والكفاءة للطائرة "تو-214" ترجع إلى التصميم الديناميكي الهوائي الحديث، والجودة الديناميكية الهوائية العالية، والتصميم المثالي لهيكل الطائرة، وأنظمة المعدات ومعدات الطيران، والملاحة الحديثة والمحركات الاقتصادية الحديثة.تعرف على أبرز الخصائص الفنية للطائرة المدنية "تو-214" من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".اقرأ أيضا - "إيل-76أم دي"... العملاق الروسي الجديد يتوجه إلى السعودية
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طائرة الركاب تو-214، روسيا
طائرة الركاب تو-214، روسيا
طائرة الركاب الروسية "تو-214"
تواصل موسكو سياستها بالعودة إلى تشغيل الطائرات المصنعة في روسيا. تم تشغيل طائرة "تو-214" في الفترة من 2009 إلى 2017 وتم تجديدها مؤخرًا، حيث قامت بأول رحلة لها في 3 فبراير/ شباط.
قامت شركة الخطوط الجوية "ريد وينغز آيرلاينز" (Red Wings Airlines) بأول رحلة ركاب لها على متن الطائرة "تو-214" من مطار جوكوفسكي إلى سوتشي جنوب روسيا. في السابق، أعلنت شركة "ريد وينغز" عن رحلات دولية على طائرات "تو-214" و"تو--204" المحلية، والتي خضعت لإجراءات استعادة صلاحية الطيران، وأعلنت في فبراير الجاري عن إطلاق رحلات الركاب على طائرات "تو-214" المحدثة.
وذكرت شركة الطائرات المتحدة، أن القدرة التنافسية وخصائص الأداء العالي والكفاءة للطائرة "تو-214" ترجع إلى التصميم الديناميكي الهوائي الحديث، والجودة الديناميكية الهوائية العالية، والتصميم المثالي لهيكل الطائرة، وأنظمة المعدات ومعدات الطيران، والملاحة الحديثة والمحركات الاقتصادية الحديثة.
تعرف على أبرز الخصائص الفنية للطائرة المدنية "تو-214" من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".