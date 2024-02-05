https://sputnikarabic.ae/20240205/عملية-ثورية-لزرع-شريحة-إلكترونية-داخل-دماغ-امرأة-لعلاج-الوسواس-القهري--1085751727.html

عملية "ثورية" لزرع شريحة إلكترونية داخل دماغ امرأة لعلاج الوسواس القهري

عملية "ثورية" لزرع شريحة إلكترونية داخل دماغ امرأة لعلاج الوسواس القهري

عانت الأمريكية أمبر بيرسون، من اضطراب الوسواس القهري (OCD)، حيث تعاني من رعب التلوث عند استخدام الأدوات الشخصية اليومية. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T11:44+0000

2024-02-05T11:44+0000

2024-02-05T11:49+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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لكن بيرسون تخطت هذه المشكلة بفضل زراعة دماغية ثورية تُستخدم لعلاج الوسواس القهري، تعتبر هي الأولى في العالم.وقالت الشابة البالغة 34 عاما، لوكالة "فرانس برس": "قبل ذلك، كنت أشعر بالقلق دائمًا بشأن أفعالي القهرية".لكن فكرة زرع شريحة إلكترونية في دماغ الإنسان ليست جديدة، فقد توصل الأطباء منذ عقود إلى أن التحفيز الكهربائي يمكن أن يؤثر على الطريقة التي يعمل بها الدماغ، ويُستخدم هذا التحفيز العميق للدماغ في علاج أمرض عدة مثل "باركنسون" و كذلك مرض "الصرع".وعرض الأطباء على بيرسون، شريحة يبلغ قطرها 32 ملم، لعلاج نوبات الصرع التي تعاني منها، واثقين من أنه ستكون قادرة على اكتشاف النشاط الذي يسبب نوبات الصرع لديها.وفي السابق، كان هناك بعض الدراسات حول استخدام التحفيز العميق للدماغ للأشخاص، الذين يعانون من الوسواس القهري، ولكن كما يقول رسلان: "لم يتم دمجه مطلقًا مع علاج الصرع"، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "sciencealert" العلمية.وبحسب الدراسة، قام الأطباء بتعريض بيرسون لضغوطات معينة، مثل المأكولات البحرية وتسجيل العلامات الكهربائية المرافقة لها، وبذلك تمكنوا من عزل نشاط الدماغ المرتبط بالوسواس القهري، ونتيجة لذلك، يمكنهم الوصول إلى الشريحة الخاصة بها بحيث تتفاعل مع تلك الإشارة المحددة.طبيبة روسية تحدد أنواع السرطان الوراثية

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