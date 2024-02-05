https://sputnikarabic.ae/20240205/عملية-سطو-جريئة-في-وضح-النهار-فيديو-1085760409.html
عملية سطو "جريئة" في وضح النهار... فيديو
عملية سطو "جريئة" في وضح النهار... فيديو
التقطت كاميرا مراقبة قبل ساعات، اليوم الاثنين، مشاهد لعملية سطو جريئة في وضح النهار بمحطة "وقود 76" على طريق هيلغنبرغر بمدينة أوكلاند، في ولاية كاليفورنيا... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T12:14+0000
2024-02-05T12:14+0000
2024-02-05T12:14+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وقالت ماكسي شير، والدة السائق الذي تعرض للسرقة، البالغ من العمر 21 عاما: "ضُرب ابننا بمسدس مرات عدة، وتعرض للسرقة بعنف، كما حدث مع أصدقائه أيضًا".وعرض المدعي العام في تكساس، مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال اللصوص وإدانتهم.امرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبب بكارثة... فيديوحريق ضخم يعطل حركة القطارات في طوكيو... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
عملية سطو "جريئة" في وضح النهار... فيديو
التقطت كاميرا مراقبة قبل ساعات، اليوم الاثنين، مشاهد لعملية سطو جريئة في وضح النهار بمحطة "وقود 76" على طريق هيلغنبرغر بمدينة أوكلاند، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقالت ماكسي شير، والدة السائق الذي تعرض للسرقة، البالغ من العمر 21 عاما: "ضُرب ابننا بمسدس مرات عدة، وتعرض للسرقة بعنف، كما حدث مع أصدقائه أيضًا".
وعرض المدعي العام في تكساس، مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال اللصوص وإدانتهم.