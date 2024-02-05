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https://sputnikarabic.ae/20240205/عملية-سطو-جريئة-في-وضح-النهار-فيديو-1085760409.html
عملية سطو "جريئة" في وضح النهار... فيديو
عملية سطو "جريئة" في وضح النهار... فيديو
التقطت كاميرا مراقبة قبل ساعات، اليوم الاثنين، مشاهد لعملية سطو جريئة في وضح النهار بمحطة "وقود 76" على طريق هيلغنبرغر بمدينة أوكلاند، في ولاية كاليفورنيا... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T12:14+0000
2024-02-05T12:14+0000
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وقالت ماكسي شير، والدة السائق الذي تعرض للسرقة، البالغ من العمر 21 عاما: "ضُرب ابننا بمسدس مرات عدة، وتعرض للسرقة بعنف، كما حدث مع أصدقائه أيضًا".وعرض المدعي العام في تكساس، مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال اللصوص وإدانتهم.امرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبب بكارثة... فيديوحريق ضخم يعطل حركة القطارات في طوكيو... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

عملية سطو "جريئة" في وضح النهار... فيديو

12:14 GMT 05.02.2024
© AFP 2023 / GIORGIO VIERAسيارة شرطة تقف خارج مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منتجع مار إيه لاغو، بالم بيتش، فلوريدا، أمريكا، 8 أغسطس/ آب 2022
سيارة شرطة تقف خارج مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منتجع مار إيه لاغو، بالم بيتش، فلوريدا، أمريكا، 8 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
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التقطت كاميرا مراقبة قبل ساعات، اليوم الاثنين، مشاهد لعملية سطو جريئة في وضح النهار بمحطة "وقود 76" على طريق هيلغنبرغر بمدينة أوكلاند، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقالت ماكسي شير، والدة السائق الذي تعرض للسرقة، البالغ من العمر 21 عاما: "ضُرب ابننا بمسدس مرات عدة، وتعرض للسرقة بعنف، كما حدث مع أصدقائه أيضًا".
وعرض المدعي العام في تكساس، مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال اللصوص وإدانتهم.
امرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبب بكارثة... فيديو
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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