https://sputnikarabic.ae/20240205/قدرات-القوات-الجوية-الإثيوبية-في-2024-1085775721.html
قدرات القوات الجوية الإثيوبية في 2024
قدرات القوات الجوية الإثيوبية في 2024
القوات الجوية الإثيوبية هي إحدى القوات الرئيسية للجيش الإثيوبي، وتصنف في المرتبة رقم 72 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة رقم 11 في أفريقيا. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T17:03+0000
2024-02-05T17:03+0000
2024-02-05T17:03+0000
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وتتكون القوات الجوية الإثيوبية من 91 طائرة حربية، ويعمل بها 5 آلاف فرد من أصل 162 ألفا يمثلون قوة الجيش الإثيوبي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قدرات القوات الجوية الإثيوبية في 2024
القوات الجوية الإثيوبية هي إحدى القوات الرئيسية للجيش الإثيوبي، وتصنف في المرتبة رقم 72 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة رقم 11 في أفريقيا.
وتتكون القوات الجوية الإثيوبية من 91 طائرة حربية، ويعمل بها 5 آلاف فرد من أصل 162 ألفا يمثلون قوة الجيش الإثيوبي.