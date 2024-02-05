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https://sputnikarabic.ae/20240205/قدرات-القوات-الجوية-الإثيوبية-في-2024-1085775721.html
قدرات القوات الجوية الإثيوبية في 2024
قدرات القوات الجوية الإثيوبية في 2024
القوات الجوية الإثيوبية هي إحدى القوات الرئيسية للجيش الإثيوبي، وتصنف في المرتبة رقم 72 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة رقم 11 في أفريقيا. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T17:03+0000
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وتتكون القوات الجوية الإثيوبية من 91 طائرة حربية، ويعمل بها 5 آلاف فرد من أصل 162 ألفا يمثلون قوة الجيش الإثيوبي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قدرات القوات الجوية الإثيوبية في 2024

17:03 GMT 05.02.2024
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القوات الجوية الإثيوبية هي إحدى القوات الرئيسية للجيش الإثيوبي، وتصنف في المرتبة رقم 72 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة رقم 11 في أفريقيا.
وتتكون القوات الجوية الإثيوبية من 91 طائرة حربية، ويعمل بها 5 آلاف فرد من أصل 162 ألفا يمثلون قوة الجيش الإثيوبي.
قدرات القوات الجوية الإثيوبية في 2024 - سبوتنيك عربي
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