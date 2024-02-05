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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240205/مسؤول-أوكراني-4-جنرلات-قد-يطيحون-بزيلينسكي-للتوصل-لهدنة-مع-روسيا-1085743199.html
مسؤول أوكراني: 4 جنرالات قد يطيحون بزيلينسكي للتوصل لهدنة مع روسيا
مسؤول أوكراني: 4 جنرالات قد يطيحون بزيلينسكي للتوصل لهدنة مع روسيا
كشف أحد المستشارين السابقين في الرئاسة الأوكرانية، أن كييف قادرة على التوصل إلى هدنة مع روسيا، في حال استطاع جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية، إجبار الرئيس... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T05:26+0000
2024-02-05T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، عبر منشور على موقعه على شبكة الإنترنت، قال فيه: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى هدنة مؤقتة ووقف لإطلاق النار، لكن من الواضح بالفعل أنه مع زيلينسكي، يبدو لن ينجح هذا، وكل ما تبقى هو الضغط من قبل جنرالات الجيش، يمكنهم فقط أن يزودوه بهذا الإنذار النهائي".وفقًا لسوسكين، سيتواصل أربعة من القادة العسكريين البارزين في أوكرانيا مع زيلينسكي، وهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرغي شابتالا، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف، وقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حيث سيطلبون من رئيس أوكرانيا المغادرة "بمحض إرادته بسبب انتهاء فترة ولايته".ويؤكد سوسكين أن "زيلينسكي لا تزال لديه فرصة لترك منصبه دون انقلاب عسكري، ويجب على رئيس الدولة تعديل دستور أوكرانيا، حتى يتمكن البرلمان الأوكراني وحكام المدن من انتخاب رئيس جديد بدلا منه".وأشار سوسكين إلى أن "الفرصة لا تزال مفتوحة أمام زيلينسكي، لاتخاذ هذا القرار الطبيعي".
https://sputnikarabic.ae/20240202/الصحفي-الأمريكي-هيرش-زيلينسكي-يريد-إقالة-زالوجني-بسبب-مفاوضاته-السرية-مع-الغرب-1085663610.html
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العالم

مسؤول أوكراني: 4 جنرالات قد يطيحون بزيلينسكي للتوصل لهدنة مع روسيا

05:26 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 05:49 GMT 05.02.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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كشف أحد المستشارين السابقين في الرئاسة الأوكرانية، أن كييف قادرة على التوصل إلى هدنة مع روسيا، في حال استطاع جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية، إجبار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على الاستقالة من منصبه.
وجاءت تصريحات أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، عبر منشور على موقعه على شبكة الإنترنت، قال فيه: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى هدنة مؤقتة ووقف لإطلاق النار، لكن من الواضح بالفعل أنه مع زيلينسكي، يبدو لن ينجح هذا، وكل ما تبقى هو الضغط من قبل جنرالات الجيش، يمكنهم فقط أن يزودوه بهذا الإنذار النهائي".
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
الصحفي الأمريكي هيرش: زيلينسكي يريد إقالة زالوجني بسبب مفاوضاته السرية مع الغرب
2 فبراير, 04:46 GMT
وفقًا لسوسكين، سيتواصل أربعة من القادة العسكريين البارزين في أوكرانيا مع زيلينسكي، وهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرغي شابتالا، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف، وقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حيث سيطلبون من رئيس أوكرانيا المغادرة "بمحض إرادته بسبب انتهاء فترة ولايته".
ويؤكد سوسكين أن "زيلينسكي لا تزال لديه فرصة لترك منصبه دون انقلاب عسكري، ويجب على رئيس الدولة تعديل دستور أوكرانيا، حتى يتمكن البرلمان الأوكراني وحكام المدن من انتخاب رئيس جديد بدلا منه".
وأشار سوسكين إلى أن "الفرصة لا تزال مفتوحة أمام زيلينسكي، لاتخاذ هذا القرار الطبيعي".
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