https://sputnikarabic.ae/20240205/مسؤول-أوكراني-4-جنرلات-قد-يطيحون-بزيلينسكي-للتوصل-لهدنة-مع-روسيا-1085743199.html
مسؤول أوكراني: 4 جنرالات قد يطيحون بزيلينسكي للتوصل لهدنة مع روسيا
مسؤول أوكراني: 4 جنرالات قد يطيحون بزيلينسكي للتوصل لهدنة مع روسيا
كشف أحد المستشارين السابقين في الرئاسة الأوكرانية، أن كييف قادرة على التوصل إلى هدنة مع روسيا، في حال استطاع جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية، إجبار الرئيس... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T05:26+0000
2024-02-05T05:26+0000
2024-02-05T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وجاءت تصريحات أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، عبر منشور على موقعه على شبكة الإنترنت، قال فيه: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى هدنة مؤقتة ووقف لإطلاق النار، لكن من الواضح بالفعل أنه مع زيلينسكي، يبدو لن ينجح هذا، وكل ما تبقى هو الضغط من قبل جنرالات الجيش، يمكنهم فقط أن يزودوه بهذا الإنذار النهائي".وفقًا لسوسكين، سيتواصل أربعة من القادة العسكريين البارزين في أوكرانيا مع زيلينسكي، وهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرغي شابتالا، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف، وقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حيث سيطلبون من رئيس أوكرانيا المغادرة "بمحض إرادته بسبب انتهاء فترة ولايته".ويؤكد سوسكين أن "زيلينسكي لا تزال لديه فرصة لترك منصبه دون انقلاب عسكري، ويجب على رئيس الدولة تعديل دستور أوكرانيا، حتى يتمكن البرلمان الأوكراني وحكام المدن من انتخاب رئيس جديد بدلا منه".وأشار سوسكين إلى أن "الفرصة لا تزال مفتوحة أمام زيلينسكي، لاتخاذ هذا القرار الطبيعي".
https://sputnikarabic.ae/20240202/الصحفي-الأمريكي-هيرش-زيلينسكي-يريد-إقالة-زالوجني-بسبب-مفاوضاته-السرية-مع-الغرب-1085663610.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول أوكراني: 4 جنرالات قد يطيحون بزيلينسكي للتوصل لهدنة مع روسيا
05:26 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 05:49 GMT 05.02.2024)
كشف أحد المستشارين السابقين في الرئاسة الأوكرانية، أن كييف قادرة على التوصل إلى هدنة مع روسيا، في حال استطاع جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية، إجبار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على الاستقالة من منصبه.
وجاءت تصريحات أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، عبر منشور على موقعه على شبكة الإنترنت، قال فيه: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى هدنة مؤقتة ووقف لإطلاق النار، لكن من الواضح بالفعل أنه مع زيلينسكي، يبدو لن ينجح هذا، وكل ما تبقى هو الضغط من قبل جنرالات الجيش، يمكنهم فقط أن يزودوه بهذا الإنذار النهائي".
وفقًا لسوسكين، سيتواصل أربعة من القادة العسكريين البارزين في أوكرانيا مع زيلينسكي، وهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرغي شابتالا، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف، وقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حيث سيطلبون من رئيس أوكرانيا المغادرة "بمحض إرادته بسبب انتهاء فترة ولايته".
ويؤكد سوسكين أن "زيلينسكي لا تزال لديه فرصة لترك منصبه دون انقلاب عسكري، ويجب على رئيس الدولة تعديل دستور أوكرانيا، حتى يتمكن البرلمان الأوكراني وحكام المدن من انتخاب رئيس جديد بدلا منه".
وأشار سوسكين إلى أن "الفرصة لا تزال مفتوحة أمام زيلينسكي، لاتخاذ هذا القرار الطبيعي".