https://sputnikarabic.ae/20240205/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-أمام-كييف-فرصة-للتوصل-إلى-هدنة-1085761970.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: أمام كييف فرصة للتوصل إلى هدنة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: أمام كييف فرصة للتوصل إلى هدنة
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الأوكرانيين سيكونون قادرين على التوصل إلى هدنة مع روسيا، إذا أجبر كبار الجنرالات زيلينسكي... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T13:28+0000
2024-02-05T13:28+0000
2024-02-05T13:28+0000
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وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "نحن بحاجة إلى التوصل إلى هدنة مؤقتة، ووقف إطلاق النار... ولكن من الواضح بالفعل أنه مع زيلينسكي، يبدو أن هذا لن ينجح... كل ما تبقى هو المورد العسكري... يمكنهم فقط أن يزودوه بهذا الإنذار".وأشار سوسكين إلى أن زيلينسكي لا تزال لديه فرصة لترك منصبه دون انقلاب عسكري، يجب على رئيس الدولة تعديل دستور أوكرانيا حتى يتمكن البرلمان الأوكراني وعمداء المدن من انتخاب رئيس جديد بدلاً منه.وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"، في 29 يناير/ كانون الثاني، التقى زيلينسكي مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار. بدورها، زعمت مجلة "الإيكونوميست" أن الجنرال عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض. وأفادت الصحيفة بأن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.والأحد الماضي، اعترف زيلينسكي علناً للمرة الأولى بأنه "يفكر" في إقالة زالوجني، ووفقا له، تحتاج أوكرانيا إلى "استبدال عدد من كبار المسؤولين في الدولة، ليس فقط في المجال العسكري".نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد
https://sputnikarabic.ae/20240203/مستشار-للرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-سيضطر-للاستقالة-إذا-حاول-إقالة-زالوجني-1085711775.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: أمام كييف فرصة للتوصل إلى هدنة
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الأوكرانيين سيكونون قادرين على التوصل إلى هدنة مع روسيا، إذا أجبر كبار الجنرالات زيلينسكي على الاستقالة من منصبه كرئيس.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "نحن بحاجة إلى التوصل إلى هدنة مؤقتة، ووقف إطلاق النار... ولكن من الواضح بالفعل أنه مع زيلينسكي، يبدو أن هذا لن ينجح... كل ما تبقى هو المورد العسكري... يمكنهم فقط أن يزودوه بهذا الإنذار".
وفقًا لسوسكين، سيتواصل أربعة من القادة العسكريين البارزين في أوكرانيا مع زيلينسكي: القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية سيرغي شابتالا، ورئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف، وقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي. سيُطلب من رئيس أوكرانيا المغادرة "بمحض إرادته بسبب انتهاء فترة ولايته".
وأشار سوسكين إلى أن زيلينسكي لا تزال لديه فرصة لترك منصبه دون انقلاب عسكري، يجب على رئيس الدولة تعديل دستور أوكرانيا حتى يتمكن البرلمان الأوكراني وعمداء المدن من انتخاب رئيس جديد بدلاً منه.
وتابع: "الفرصة لا تزال مفتوحة أمام زيلينسكي لاتخاذ هذا القرار الطبيعي".
وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"، في 29 يناير/ كانون الثاني، التقى زيلينسكي مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار. بدورها، زعمت مجلة "الإيكونوميست" أن الجنرال عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض. وأفادت الصحيفة بأن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
والأحد الماضي، اعترف زيلينسكي علناً للمرة الأولى بأنه "يفكر" في إقالة زالوجني، ووفقا له، تحتاج أوكرانيا إلى "استبدال عدد من كبار المسؤولين في الدولة، ليس فقط في المجال العسكري".