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نائب أوكراني: زالوجني وافق على منصب السفير الأوكراني لدى بريطانيا
نائب أوكراني: زالوجني وافق على منصب السفير الأوكراني لدى بريطانيا
أفاد نائب البرلمان الأوكراني، يفغيني شيفتشينكو، بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني وافق على أن يصبح سفيراً لدى بريطانيا. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T15:48+0000
2024-02-05T15:48+0000
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وقال شيفتشينكو خلال مقابلة مع مدير معهد كييف للاستراتيجيات العالمية، فاديم كاراسيف، نشرت على موقع "يوتيوب": "أريد أن أقول إنه، وفقا لمعلوماتي، وافق زالوجني على منصب السفير في بريطانيا".وأضاف شيفتشينكو أنه إذا ذهب زالوجني إلى بريطانيا، فإنه "لن يكون سياسيًا بعد الآن"، ولكن إذا بقي في أوكرانيا وبدأ حياته السياسية، فستكون لديه فرصة للنجاح، "ليست صغيرة، ولكنها كبيرة".وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، في وقت سابق، أن زيلينسكي التقى مع زالوجني في 29 يناير/كانون الثاني وعرض عليه منصب مستشار السلطات الأوكرانية بعد استقالته.وأكدت مجلة "إيكونوميست"، بدورها، أنه تم إعداده لمنصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، لكن الجنرال رفض. وكتبت المجلة أيضًا أنه تم عرض منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية على الرئيس الحالي لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، لكنه "رفض في اللحظة الأخيرة".الصحفي الأمريكي هيرش: زيلينسكي يريد إقالة زالوجني بسبب مفاوضاته السرية مع الغربومن بين المتنافسين على هذا المنصب أيضًا قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حسبما ذكرت "إيكونوميست" و"فاينانشيال تايمز".وبحسب شبكة "سي إن إن"، من المتوقع صدور مرسوم بشأن إقالة زالوجني بحلول نهاية هذا الأسبوع
https://sputnikarabic.ae/20240205/إعلام-غربي-يكشف-السبب-الحقيقي-لإقالة-زالوجني--1085752649.html
https://sputnikarabic.ae/20240205/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-أمام-كييف-فرصة-للتوصل-إلى-هدنة-1085761970.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار أوكرانيا

نائب أوكراني: زالوجني وافق على منصب السفير الأوكراني لدى بريطانيا

15:48 GMT 05.02.2024
© AP Photoالقائد العام للجيش الأوكراني زالوجني
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AP Photo
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أفاد نائب البرلمان الأوكراني، يفغيني شيفتشينكو، بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني وافق على أن يصبح سفيراً لدى بريطانيا.
وقال شيفتشينكو خلال مقابلة مع مدير معهد كييف للاستراتيجيات العالمية، فاديم كاراسيف، نشرت على موقع "يوتيوب": "أريد أن أقول إنه، وفقا لمعلوماتي، وافق زالوجني على منصب السفير في بريطانيا".
وأوضح شيفتشينكو أنه من الممكن إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية في 8 فبراير/شباط.
وأضاف شيفتشينكو أنه إذا ذهب زالوجني إلى بريطانيا، فإنه "لن يكون سياسيًا بعد الآن"، ولكن إذا بقي في أوكرانيا وبدأ حياته السياسية، فستكون لديه فرصة للنجاح، "ليست صغيرة، ولكنها كبيرة".
لقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، في وقت سابق، أن زيلينسكي التقى مع زالوجني في 29 يناير/كانون الثاني وعرض عليه منصب مستشار السلطات الأوكرانية بعد استقالته.
وأكدت مجلة "إيكونوميست"، بدورها، أنه تم إعداده لمنصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، لكن الجنرال رفض. وكتبت المجلة أيضًا أنه تم عرض منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية على الرئيس الحالي لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، لكنه "رفض في اللحظة الأخيرة".
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ومن بين المتنافسين على هذا المنصب أيضًا قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، حسبما ذكرت "إيكونوميست" و"فاينانشيال تايمز".
وبحسب شبكة "سي إن إن"، من المتوقع صدور مرسوم بشأن إقالة زالوجني بحلول نهاية هذا الأسبوع
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