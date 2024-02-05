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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240205/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لضرب-مواقع-أوكرانية-براجمات-صاروخية-فيديو-1085743667.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لاستهداف مواقع للقوات الأوكرانية براجمة صواريخ.. فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات لاستهداف مواقع للقوات الأوكرانية براجمة صواريخ.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام راجمة الصواريخ "توس -1" التابعة للجيش الروسي، بدك وتدمير مواقع مخفية للقوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T06:26+0000
2024-02-05T07:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتمثل راجمات الصواريخ سلاحا فعالا في المعارك البرية لأنها تمكن من يمتلكها من توجيه قوة نيرانية هائلة نحو مواقع العدو المكشوفة والمحصنة على السواء.وتعد قاذفة اللهب الروسية الثقيلة "توس - 1 إيه" أحد أخطر راجمات الصواريخ في العالم، وهي مصممة لإطلاق الصواريخ الحرارية على جميع أهداف العدو في جبهات القتال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز "توس - 1 إيه" بقدرتها العالية على الحركة والمناورة في جميع التضاريس بفضل تركيبها على هيكل دبابة "تي - 90 إس".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية
https://sputnikarabic.ae/20240205/مسؤول-أوكراني-4-جنرلات-قد-يطيحون-بزيلينسكي-للتوصل-لهدنة-مع-روسيا-1085743199.html
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روسيا

الدفاع الروسية تنشر لقطات لاستهداف مواقع للقوات الأوكرانية براجمة صواريخ.. فيديو

06:26 GMT 05.02.2024 (تم التحديث: 07:08 GMT 05.02.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "توس - 1أ" (سولنتسيبيوك" خلال معرض المنتدى الدولي "أرميا 2018" (الجيش 2018" في كوبينكا
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام راجمة الصواريخ "توس -1" التابعة للجيش الروسي، بدك وتدمير مواقع مخفية للقوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وتمثل راجمات الصواريخ سلاحا فعالا في المعارك البرية لأنها تمكن من يمتلكها من توجيه قوة نيرانية هائلة نحو مواقع العدو المكشوفة والمحصنة على السواء.
وتعد قاذفة اللهب الروسية الثقيلة "توس - 1 إيه" أحد أخطر راجمات الصواريخ في العالم، وهي مصممة لإطلاق الصواريخ الحرارية على جميع أهداف العدو في جبهات القتال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتتميز "توس - 1 إيه" بقدرتها العالية على الحركة والمناورة في جميع التضاريس بفضل تركيبها على هيكل دبابة "تي - 90 إس".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:26 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية
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