https://sputnikarabic.ae/20240205/وكالات-الغرب-يوصل-رسالة-لكييف-بأن-إعادة-الأراضي-أمر-غير-مرجح-1085766183.html

وكالات.. الغرب يوصل رسالة لكييف بأن "إعادة الأراضي أمر غير مرجح"

وكالات.. الغرب يوصل رسالة لكييف بأن "إعادة الأراضي أمر غير مرجح"

أفادت صحيفة إسبانية، بأن الدول الغربية تخبر أوكرانيا بشكل متزايد أن إعادة الأراضي التي خسرتها كييف أمر غير مرجح. 05.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-05T14:20+0000

2024-02-05T14:20+0000

2024-02-05T14:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "هناك تحذيرات متزايدة في واشنطن وأوروبا، أنه من الضروري ضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، ولكن مقابل قبول حقيقة أن روسيا ستحتل جزءا من البلاد".وأشارت صحيفة "باييس" الإسبانية إلى أنه، قال في وقت سابق إن واشنطن ستدعم كييف "طالما كان ذلك ضروريًا"، وقال في ديسمبر الماضي إن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة "طالما كان ذلك ممكنًا".وفي قاعة سانت جورج بالكرملين في 30 سبتمبر 2022، عقب نتائج الاستفتاءات التي أجريت يومي 23 و27 سبتمبر، أقيمت مراسم توقيع اتفاقيات بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس 2014 بعد استفتاء بعد الانقلاب في أوكرانيا. وفي الاستفتاء، صوت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرضاً محتلة مؤقتاً، والعديد من الدول الغربية تدعم كييف في هذه القضية. من جانبها، ذكرت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ووفقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "تم إغلاقها أخيراً".

https://sputnikarabic.ae/20240130/رئيس-المخابرات-العسكرية-لنظام-كييف-يعترف-بتقدم-القوات-الروسية--1085587983.html

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