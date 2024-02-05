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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240205/وكالات-الغرب-يوصل-رسالة-لكييف-بأن-إعادة-الأراضي-أمر-غير-مرجح-1085766183.html
وكالات.. الغرب يوصل رسالة لكييف بأن "إعادة الأراضي أمر غير مرجح"
وكالات.. الغرب يوصل رسالة لكييف بأن "إعادة الأراضي أمر غير مرجح"
أفادت صحيفة إسبانية، بأن الدول الغربية تخبر أوكرانيا بشكل متزايد أن إعادة الأراضي التي خسرتها كييف أمر غير مرجح. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T14:20+0000
2024-02-05T14:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "هناك تحذيرات متزايدة في واشنطن وأوروبا، أنه من الضروري ضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، ولكن مقابل قبول حقيقة أن روسيا ستحتل جزءا من البلاد".وأشارت صحيفة "باييس" الإسبانية إلى أنه، قال في وقت سابق إن واشنطن ستدعم كييف "طالما كان ذلك ضروريًا"، وقال في ديسمبر الماضي إن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة "طالما كان ذلك ممكنًا".وفي قاعة سانت جورج بالكرملين في 30 سبتمبر 2022، عقب نتائج الاستفتاءات التي أجريت يومي 23 و27 سبتمبر، أقيمت مراسم توقيع اتفاقيات بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس 2014 بعد استفتاء بعد الانقلاب في أوكرانيا. وفي الاستفتاء، صوت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرضاً محتلة مؤقتاً، والعديد من الدول الغربية تدعم كييف في هذه القضية. من جانبها، ذكرت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ووفقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "تم إغلاقها أخيراً".
https://sputnikarabic.ae/20240130/رئيس-المخابرات-العسكرية-لنظام-كييف-يعترف-بتقدم-القوات-الروسية--1085587983.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

وكالات.. الغرب يوصل رسالة لكييف بأن "إعادة الأراضي أمر غير مرجح"

14:20 GMT 05.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت صحيفة إسبانية، بأن الدول الغربية تخبر أوكرانيا بشكل متزايد أن إعادة الأراضي التي خسرتها كييف أمر غير مرجح.
وقالت الصحيفة: "هناك تحذيرات متزايدة في واشنطن وأوروبا، أنه من الضروري ضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، ولكن مقابل قبول حقيقة أن روسيا ستحتل جزءا من البلاد".

ووفقا للصحيفة، فإنه من الملاحظ أنه كلما طال أمد الصراع، زادت صعوبة موافقة حلفاء كييف على تقديم المساعدة لها. على وجه الخصوص، هناك خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة حول استمرار الدعم العسكري، وحتى خطاب الرئيس جو بايدن قد تغير.

وأشارت صحيفة "باييس" الإسبانية إلى أنه، قال في وقت سابق إن واشنطن ستدعم كييف "طالما كان ذلك ضروريًا"، وقال في ديسمبر الماضي إن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة "طالما كان ذلك ممكنًا".
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس المخابرات العسكرية لنظام كييف يعترف بتقدم القوات الروسية
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وفي قاعة سانت جورج بالكرملين في 30 سبتمبر 2022، عقب نتائج الاستفتاءات التي أجريت يومي 23 و27 سبتمبر، أقيمت مراسم توقيع اتفاقيات بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.

ووقع الوثائق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرؤساء الإقليميون دينيس بوشيلين وليونيد باسيشنيك ويفغيني باليتسكي وفلاديمير سالدو. ومع ضم هذه المناطق، ارتفع عدد سكان روسيا من 145 مليونًا إلى ما يقرب من 153-158 مليون نسمة، اعتمادًا على البيانات الإحصائية.

أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس 2014 بعد استفتاء بعد الانقلاب في أوكرانيا. وفي الاستفتاء، صوت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرضاً محتلة مؤقتاً، والعديد من الدول الغربية تدعم كييف في هذه القضية. من جانبها، ذكرت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ووفقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "تم إغلاقها أخيراً".
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