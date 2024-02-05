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https://sputnikarabic.ae/20240205/15-غارة-أمريكية-بريطانية-على-محافظتي-الحديدة-وصعدة-وأنصار-الله-ترد-1085741738.html
15 غارة أمريكية بريطانية على محافظتي الحديدة وصعدة... و"أنصار الله" ترد
15 غارة أمريكية بريطانية على محافظتي الحديدة وصعدة... و"أنصار الله" ترد
جددت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الاثنين، ضرباتها على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مستهدفة محافظتي الحديدة وصعدة غرب وشمال غربي اليمن. 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T00:32+0000
2024-02-05T00:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 11 غارة على المحافظة توزعت بـ 8 غارات على منطقة رأس عيسى في مديرية الصلَّيف شمال مدينة الحديدة، فيما استهدفت غارتان مديرية الزيِّدية شمال شرقي الحديدة، وتعرضت مديرية الحوَّك جنوب مدينة الحديدة، إلى غارة جوية.وأضاف المسؤول اليمني أن أجواء محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، تشهد تحليقا مكثفا لمقاتلات وطائرات استطلاعية.في سياق متصل، قال مصدر محلي في محافظة صعدة معقل جماعة "أنصار الله" (شمال غربي اليمن) لـ "سبوتنيك"، إن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بـ 3 غارات مواقع عسكرية للجماعة في مديرية باقِّم شمال محافظة صعدة، في حين استهدفت بغارة أخرى معسكراً شرق مدينة صعدة.من جانبها، نددت جماعة "أنصار الله"، بالضربات، معتبرة أنها مخالفةً للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، محملةً واشنطن ولندن مسؤولية تهديد الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.وقالت وزارة الخارجية في الحكومة التابعة لـ "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بصنعاء التي تديرها الجماعة، إن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني، يمثل صورة صارخة لفشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، في ظل الهيكلة الحالية لعضوية مجلس الأمن التي تهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة بشكل كامل".وأضاف البيان: "العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية، يأتي للتغطية الدائمة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".وأكد البيان أن "الجمهورية اليمنية لن يثنيها العدوان الأمريكي البريطاني عن مواصلة واجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني".وحمّلت الخارجية في حكومة "أنصار الله"، الولايات المتحدة وبريطانيا "مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب"، معتبرةً أن "تواجد قواتها غير قانوني ويعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي تتوّجب محاربته من كافة الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي".وبوقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" رصدها 48 غارة جوية على صنعاء ومحافظات تعز والحديدة والبيضاء وحجة وصعدة، مؤكدة أنها لن تثني الجماعة عن مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددةً على "أنها لن تمر دون رد وعقاب".في حين قالت القيادة المركزية الأميركية إنها نفذت مع بريطانيا ضربات ضد 36 هدفاً لـ "أنصار الله" في 13 موقعاً بمناطق سيطرة الجماعة، تركزت على أهداف تُستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وشملت مرافق تخزين تحت الأرض، وقيادة وسيطرة، وأنظمة صواريخ، ومواقع تخزين وعمليات الطائرات المُسيرة، والرادارات، والمروحيات.
https://sputnikarabic.ae/20240204/أنصار-الله-الضربات-الأمريكية-البريطانية-لن-تحقق-أي-هدف-وقرار-دعمنا-لغزة-لن-يتأثر-بأي-هجوم-1085732133.html
https://sputnikarabic.ae/20240204/حماس-تدين-القصف-الأمريكي-البريطاني-على-اليمن-1085725106.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أنصار الله, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أنصار الله, الأخبار

15 غارة أمريكية بريطانية على محافظتي الحديدة وصعدة... و"أنصار الله" ترد

00:32 GMT 05.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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جددت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الاثنين، ضرباتها على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مستهدفة محافظتي الحديدة وصعدة غرب وشمال غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 11 غارة على المحافظة توزعت بـ 8 غارات على منطقة رأس عيسى في مديرية الصلَّيف شمال مدينة الحديدة، فيما استهدفت غارتان مديرية الزيِّدية شمال شرقي الحديدة، وتعرضت مديرية الحوَّك جنوب مدينة الحديدة، إلى غارة جوية.
وأضاف المسؤول اليمني أن أجواء محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، تشهد تحليقا مكثفا لمقاتلات وطائرات استطلاعية.
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
"أنصار الله": الضربات الأمريكية البريطانية لن تحقق أي هدف وقرار دعمنا لغزة لن يتأثر بأي هجوم
أمس, 15:49 GMT
في سياق متصل، قال مصدر محلي في محافظة صعدة معقل جماعة "أنصار الله" (شمال غربي اليمن) لـ "سبوتنيك"، إن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بـ 3 غارات مواقع عسكرية للجماعة في مديرية باقِّم شمال محافظة صعدة، في حين استهدفت بغارة أخرى معسكراً شرق مدينة صعدة.
من جانبها، نددت جماعة "أنصار الله"، بالضربات، معتبرة أنها مخالفةً للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، محملةً واشنطن ولندن مسؤولية تهديد الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.
وقالت وزارة الخارجية في الحكومة التابعة لـ "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بصنعاء التي تديرها الجماعة، إن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني، يمثل صورة صارخة لفشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، في ظل الهيكلة الحالية لعضوية مجلس الأمن التي تهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة بشكل كامل".
وأضاف البيان: "العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية، يأتي للتغطية الدائمة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
"حماس" تدين القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
أمس, 10:37 GMT
وأكد البيان أن "الجمهورية اليمنية لن يثنيها العدوان الأمريكي البريطاني عن مواصلة واجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني".
وحمّلت الخارجية في حكومة "أنصار الله"، الولايات المتحدة وبريطانيا "مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب"، معتبرةً أن "تواجد قواتها غير قانوني ويعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي تتوّجب محاربته من كافة الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي".
وبوقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" رصدها 48 غارة جوية على صنعاء ومحافظات تعز والحديدة والبيضاء وحجة وصعدة، مؤكدة أنها لن تثني الجماعة عن مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددةً على "أنها لن تمر دون رد وعقاب".
في حين قالت القيادة المركزية الأميركية إنها نفذت مع بريطانيا ضربات ضد 36 هدفاً لـ "أنصار الله" في 13 موقعاً بمناطق سيطرة الجماعة، تركزت على أهداف تُستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وشملت مرافق تخزين تحت الأرض، وقيادة وسيطرة، وأنظمة صواريخ، ومواقع تخزين وعمليات الطائرات المُسيرة، والرادارات، والمروحيات.
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