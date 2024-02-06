https://sputnikarabic.ae/20240206/أغلى-الفنادق-في-العالم-1085796143.html

أغلى الفنادق في العالم

أغلى الفنادق في العالم

تتسابق الفنادق الفاخرة حول العالم لتقديم أفضل مستويات من الخدمات لزبائنها في وقت يرغب الكثير من الأغنياء الاستمتاع بهذه الخدمات غير آبهين بما يصرفونه لأجل... 06.02.2024, سبوتنيك عربي

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سنتعرف في هذا المقال على عدد من الفنادق التي تعتبر من الأغلى في العالم، والتي تقدم خدماء مميزة لعملائها، بالإضافة لعدد من أفضل الفنادق في المملكة العربية السعودية.أغلى 10 فنادق في العالم- فندق "أتلانتس النخلة" دبيفندق خمس نجوم فاخر يقع على إحدى جزر النخيل الاصطناعية في دبي، ويعتبر المكان المثالي لعطلة على الشاطئ. يوجد فيه ثلاثة شواطئ رملية بيضاء منفصلة، ​​ويحتوي الفندق ذاته على مركز للغوص وواحدة من أفضل الحدائق المائية في الشرق الأوسط. كلّف تشييد المبنى 1.5 مليار دولار.- "برج العرب" في دبيتم افتتاح الفندق ذي السبع نجوم عام 1999، وكلّف القائمين عليه 650 مليون دولار، ويعتبر "برج العرب" من أطول الفنادق في العالم، ويشتهر بهندسته المعمارية الأصلية ويعتبر رمزًا لإمارة دبي.- "إمارات بالاس" أبو ظبييعد قصر الإمارات جوهرة حقيقية بين فنادق "كمبينسكي"، ويقع الفندق في إمارة أبو ظبي، ويقدم لضيوفه 33 منطقة للاستجمام من حمامات السباحة والمنتجع الصحي واللياقة البدنية ونادي للأطفال وحتى ركوب الجمال. بلغت تكلفة بناء الفندق نحو 6 مليارات دولار، ويبلغ طوله من جناح إلى آخر كيلومترًا واحدًا.- "ذا كوزموبوليتان" لاس فيغاسيقع هذا الفندق في قلب قطاع لاس فيغاس، تقام فيه بين الحين والآخر "العروض الأكثر تشويقا"، وتقام حفلات الزفاف، ولا يخلو "الكازينو" فيه من الزوار. استثمر القائمون عليه 3.9 مليار دولار، كما ويحتوي على مسبح فاخر.- "ذا فينيتاين" ماكاو - الصينتم افتتاح الفندق عام 2007، وكان يضم في ذلك الوقت أكبر "كازينو" في العالم، والذي تم تصميمه بشكل مشابه لـ"كازينو" في لاس فيغاس. يذهل "The Venetian" الخيال ليس فقط بقاعة الحفلات الموسيقية الضخمة والغرف الفاخرة، ولكن أيضًا بقناة البندقية الحقيقية، التي يمكنك من خلالها ركوب الجندول، ويمكن للضيوف إنفاق الأموال التي لم يتم إنفاقها في الـ"كازينو" في معرض التسوق العملاق.- "سيتي أوف دريمز" ماكاو - الصينتقع مدينة الأحلام قبالة فندق The Venetian وهي عبارة عن مجمع منتجعي حقيقي يضم ثلاثة فنادق و200 متجر وكازينو ضخم. وبالإضافة إلى المقامرة، يمكن للزوار الترفيه عن أنفسهم من خلال مشاهدة مجموعة متنوعة من العروض، وزيارة المنتجعات الصحية والمطاعم التي تقدم المأكولات الصينية والعالمية. تم بناء المجمع في عام 2009 وكلف القائمين عليه 2 مليار دولار.- "قصر ماردان" لارا - تركياهذا الفندق مملوك لرجل الأعمال الروسي تيلمان إسماعيلوف، حيث استثمر 1.4 مليار دولار في هذا المشروع، وحضر افتتاح "قصر ماردان" عام 2009، شارون ستون، وريتشارد جير، وتوم جونز، ومونيكا بيلوتشي. يبدو الفندق "باهظ الثمن وغنيًا"، ويحتوي على مجمع نوافير مع عرض ضوئي أمام المدخل الرئيسي، وجسور تمتد على حمامات السباحة.- "ريزورت وورلد" سنتوسا - سنغافورةيعد مجمع منتجعات "Resorts World" الواقع في جزيرة سنتوسا "الأفضل على الإطلاق" من جوانب عدة، كما ويحتوي على أكبر حوض أسماك في العالم، وأول منتزه ترفيهي حي في المنطقة، وعلى "يونيفرسال ستوديوز"، ومجموعة مذهلة من المحلات التجارية والمطاعم وأماكن تناول الطعام، وتم صرف مبلغ كبير على بنائه وصل لـ 4.9 مليار دولار.- منتجع "شيراتون هوتشو هوت سبرينج" هوتشو - الصينتم بناء هذا المبنى المكون من 27 طابقًا، على شكل حلقة، في مدينة هوتشو على ضفاف بحيرة تايهو في الصين، وتم تزيين سقف الردهة فيه بـ20 ألف كريستال من علامة "سواروفسكي"، ويمكن للضيوف الاستمتاع بحمام السباحة والاستجمام والمطاعم. كلّف البناء سلسلة "شيراتون" 1.5 مليار دولار.- "مارينا باي ساندز" سنغافورةمن المحتمل أن يتم إدراج فندق "مارينا باي ساندز" في أي من فنادق "العشرة الأوائل"، باستثناء العشرة الأوائل بالطبع. يشتهر الفندق في المقام الأول بسقفه الذي يوحد ثلاثة مبان، وتوجد حديقة وحمام سباحة على السطح، وفي المبنى ذاته يوجد متحف ومتاجر وسبعة مطاعم ومسرحين وحلبة للتزلج على الجليد. بالإضافة إلى ذلك، يوجد كازينو يضم 500 طاولة قمار. تكلفة الفندق 8 مليار دولار.أفضل الفنادق في الملكة العربية السعودية- "أصيلة - ذا لاكشري كولكشن" جدةيعتبر واحد من أفخم فنادق السعودية في جدة، يتميز بغرفه الواسعة والأنيقة، بالإضافة لديكوراته العصرية مع ثريات هائلة وألوان حيادية تظهر في الردهة مع بعض اللمحات الملونة في المفروشات.تتضمن مرافق فندق "أصيلة"، صالة لياقة بدنية إلى جانب "سبا" للرجال والنساء. يقدم مجموعة واسعة من العلاجات، من الـ"فيشل" إلى العناية بالأظافر، بينما يتألق المسبح الخارجي بإطلالة ساحرة على المدينة، ويعدّ مكانًا مثاليًا للاسترخاء ومشاهدة غروب الشمس.يضم الفندق مجموعة مميزة من المطاعم منها، المطعم الأرجنتيني الشهير "بامباس"، ومطعم "توينتي فور" العالمي، ومقهى "إل كافيه".- "فيرمونت" الرياضيعتبر خيارا جيدا لرجال الأعمال والسياح وهو من الفنادق الفاخرة في المملكة، ويضم هذا الفندق 298 غرفة وجناحًا تتميز جميعها بالأناقة والتجهيزات الفاخرة.بالإضافة لـ"سبا" للرجال وصالة لياقة بدنية، يوجد مسبح داخلي، كذلك يوجد "سبا" للسيدات وصالون تجميل وصالة لياقة بدنية.بالنسبة للمطاعم، هنالك الكثير من الخيارات، مثل "ذا بلازا"، الذي يقدم المأكولات الخفيفة والشوكولاتة وشاي بعد الظهيرة، ومطعم "ذا 365" العالمي المناسب للعائلات والأطفال، ومطعم "بيستو" الإيطالي ومطعم "ذا هاوس أوف غريل"، الذي يقدّم أشهى أصناف شرائح اللحم.- "فورسيزونز" الرياضتعرف علامة "فورسيزونز" بفنادقها الفاخرة، وهذا الفندق ليس باستثناء. يعد فندق "فورسيزونز" الرياض في برج "المملكة" من أفخم فنادق السعودية، وخيارًا جيدا للمسافرين بغرض العمل والترفيه على حدٍ سواء، ويتميز بديكور عصري أنيق.يحتل الفندق الطوابق من 30 إلى 50 في برج "المملكة" ويضم 274 غرفة جميعها تتميز بإطلالة رائعة. هنالك 3 فئات للغرف، إلى جانب الأجنحة، إن كنتم تفضلون الإقامة في مساحاتٍ كبيرة، وتتألق جميعها بديكورٍ أنيق مع ألوانٍ حيادية ونوافذ كبيرة تطل على المدينة.بالنسبة للمطاعم، هنالك أربع خيارات مميزة، مطعم "ذا غريل" ومطعم "إليمنتس" وردهة الاستقبال وردهة البلكون. كما بوسعكم تناول العشاء في جسر مركز "المملكة" المعلّق.يضم الفندق أيضًا مسبحًا خارجيًا وصالة للياقة البدنية وغرفة "ساونا" وبخار وصالة لياقة بدنية خاصة بالسيدات وملعب تنس وملعب سكواش وناد للصغار، أي كل ما تحتاجونه لإقامة رائعة.- "هابيتاس العلا"يستقبلكم فندق "هابيتاس العلا" في قلب منطقة العلا، كأول فندق مصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد في المملكة وأحد أفخم فنادق السعودية.لا يوجد شبيه لهذا المنتجع الصديق للبيئة، يقع داخل واحة قديمة في الأخاديد الصحراوية لوادي عشار، يحيط به منحدرات من الحجر الرملي وبساتين من النخيل.تم بناؤه بالأكمل من مواد عضوية من مصادر صديقة للبيئة ليمتزج بسلاسة مع محيطه الطبيعي، ويجسّد "هابيتاس العلا" جميع الاتجاهات الستة للعلامة التجارية، وهي الموسيقى والصحة والمغامرة والثقافة والتعلم وفنون الطهي.يحتوي الفندق على 96 غرفة موزعة على ثلاثة طوابق وهي، الغرف السماوية وغرف الكوف وغرف كانيون، ويضم منصة مخصصة لليوغا ومراكز الصحة واللياقة البدنية ومطعم ومسبح.- مانسارد الرياضيتميز فندق مانسارد الرياض التابع لراديسون كوليكشن بموقع استراتيجي بجوار أهم مراكز التسوّق والمقاهي والمطاعم، ويبعد مسافة قصيرة عن مركز الملك عبد الله المالي في قلب الرياض.يحتوي الفندق على 191 غرفة وشقة وفيلا دوبلكس تم تصميمها بذوق رفيع مع ديكور، بالإضافة لأثاث فاخر ومعاصر يوحي بأجواء من الأناقة الكلاسيكية، كما تزدان أرجاء الفندق بأعمال فنيّة معاصرة من إبداع الفنان المحلي مشعل سعد الزيد.تنتظركم تجربة مطاعم رائعة في فندق مانسارد الرياض، مع افتتاح مطعم كربون في وقت لاحق من هذا العام بالتعاون مع مجموعة ميجور فود للمطاعم في مدينة نيويورك، وهو مطعم رائد وحائز على نجمة ميشلان يحتفي بتجربة الطعام الإيطالية الأمريكية الكلاسيكية، بالإضافة إلى مطعم ساديلز الذي يُعرف بتقديم تجارب برانش استثنائية في قلب حيّ سوهو في نيويورك.- "روزوود جدة"يعدّ هذا الفندق الفاخر أحد أفخم فنادق السعودية وخياراً ممتازاً لعطلة رومانسية، إذ يقدّم الكثير من الباقات والعروض المثالية للاحتفال بمناسبة مميزة.يحتوي الفندق على 127 غرفة فاخرة، ويمكن حجز جناح أنيق يضم غرفة نوم ومساحات دخلية مميزة مع إطلالة ساحرة على البحر الأحمر. في حين بوسعكم حجز الجناح الملكي لعطلة لا تنسى، إذ يضم ردهتين وغرفة طعام وصالة سينما.المسبح الوحيد في الفندق مخصص للرجال فقط، ويتميز بإطلالة رائعة على المدينة.كما ويمكن حجز عشاءً على شرفة ردهة الملكي مع إطلالة رائعة على البحر الأحمر، في حين يقدّم مطعم هابسبيرج مجموعة فريدة من الأطباق المفضلة في أجواء مريحة تطل على الكورنيش والبحر الأحمر.يعتبر الفندق وجهة مناسبة للعائلات بفضل برنامجه الخاص للأطفال الذي يتضمن الألعاب والأنشطة التي تبقيهم مشغولين طوال فترة الإقامة.- "بانيان تري العلا"يتميز بتصميمٍ مستوحى من الخيم العربية وبإلهامٍ من الطبيعة البدوية لفن العمارة النبطي.يضم المنتجع مجموعةً من الفلل الفاخرة البالغ عددها 79 فيلا مع مجموعة متعددة الخيارات، تتضمن فلل بغرفة نوم واحدة مع صالون خارجي فسيح، إلى جانب الفلل بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم بالإضافة لمسابح خاصة.ضم المنتجع مطعمين، أحدهما زعفران، المطعم التايلندي الذي يقدّم أطباقاً عصرية مميزة. كما تشتمل مرافق الفندق حوض سباحة صخري وسبا فاخر يقدّم أجمل العلاجات وسط أجواء من الرفاهية تتماشى مع التقاليد الآسيوية والعناصر المحلية، ويعد بالتأكيد من أفخم فنادق السعودية.

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