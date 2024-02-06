https://sputnikarabic.ae/20240206/البحرية-البريطانية-تعلن-عن-هجوم-على-سفينة-لها-قبالة-سواحل-اليمنية-1085804235.html

البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة لها قبالة السواحل اليمنية

البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة لها قبالة السواحل اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أنها تلقت معلومات حول حادث وقع على بعد 50 ميلاً بحريًا (92.6 كيلومترًا) قبالة ميناء عدن اليمني، والذي... 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T12:54+0000

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وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب عدن باليمن، والسلطات تحقق في الأمر".ووصف الحادث بأنه "هجوم" ولم يتم تقديم مزيد من المعلومات، ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.وفي بيان لاحق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت معلومات عن وقوع انفجار على مقربة من سفينة تجارية.وقالت: "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن وقوع انفجار على مقربة من سفينة تجارية، ولم يصب أحد من الطاقم".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق". حكومة صنعاء: أمريكا تكذب فيما يتصل بالوضع في غزة وفي جنوب البحر الأحمرفيما شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".

https://sputnikarabic.ae/20240206/تعرض-سفينة-شحن-بريطانية-لأضرار-جراء-هجوم-بمسيرة-غربي-الحديدة-في-اليمن-1085784679.html

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