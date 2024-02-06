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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240206/الجيش-الروسي-يحسن-مواقع-تموضعه-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1085801439.html
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على محور كراسني ليمان
الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة الأمامية في اتجاه كراسني ليمان. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T11:46+0000
2024-02-06T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة الأمامية، وصدت القوات هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 35 جنديا، وسيارتين".وتابع البيان: "على محور خيرسون، ونتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من القوات الروسية والاستهدافات النارية من مختلف الأسلحة، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو 30 عسكريًا، وسيارتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية في دونيتسك وجنوبها
https://sputnikarabic.ae/20240206/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-لسلاح-الطيران-الأوكراني-1085801535.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحسن مواقع تموضعه على محور كراسني ليمان

11:46 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 12:08 GMT 06.02.2024)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة الأمامية في اتجاه كراسني ليمان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة الأمامية، وصدت القوات هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 240 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا".

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 35 جنديا، وسيارتين".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعا لسلاح الطيران الأوكراني
11:48 GMT
وتابع البيان: "على محور خيرسون، ونتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من القوات الروسية والاستهدافات النارية من مختلف الأسلحة، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو 30 عسكريًا، وسيارتين".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية في دونيتسك وجنوبها
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