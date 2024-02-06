الجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atiaالجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
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في ظل الظروف الصحية السيئة التي تعيشها محافظة الحسكة شرقي سوريا، بسبب احتلال الجيش الأمريكي لأغلب المشافي الحكومية السورية، وتحويلها إلى معسكرات وسجون تابعة له، أطلقت القوات المسلحة الروسية عملية إنسانية جديدة في المحافظة من خلال توفير المعالجات الطبية وإيصال الدواء للمدنيين.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة بأن القوات المسلحة الروسية بدأت عمليات نقل كميات من الأدوية الضرورية ولكافة الأمراض من روسيا عبر قاعدتي حميميم والقامشلي، لتوفير الدواء لمئات المرضى المدنيين في محافظة الحسكة، فيما بدأت القوات الروسية في قاعدة مطار القامشلي الدولي، المرحلة الثانية من عمليتها الإنسانية لتقديم العلاجات الطبية والدوائية لمئات المرضى في مدينة الحسكة وريفها، بإشراف مديرية الصحة الحكومية.
وقال الضابط الروسي فيكتور من قاعدة القامشلي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "خلال عملية تسليم الأدوية بشكل رسمي في قاعدة مطار القامشلي، بأنهم باشروا بإطلاق عملية إنسانية واسعة لتقديم الخدمات الطبية الضرورية للمدنيين السوريين في محافظة الحسكة، وذلك من خلال توفير عيادات طبية متنقلة، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من الأدوية".
وتابع الضابط المشرف بأنهم سيعملون على نقل هذه الكميات إلى المركز الطبي الوحيد العائد لمديرية الصحة في محافظة الحسكة ( اللؤلؤة الطبي) ضمن مدينة الحسكة خلال الأيام القادمة.
وأضاف فيكتور: "هذه المهمة الإنسانية تأتي ضمن المهام الإنسانية التي يقدمها الجيش الروسي للشعب السوري الصديق، وذلك في ظل العلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين في روسيا وسوريا، ضمن مهمات الجيشين السوري و الروسي في محاربة الإرهاب ودعم المدنيين الذين يعانون من الحرب".
وكان العديد من سكان مدينة الحسكة السورية، أبدوا عن شكرهم وامتنانهم للمبادرة الإنسانية للجيش الروسي، من خلال تقديم الخدمات الطبية والدوائية لهم بشكل مجاني في مركز "اللؤلؤة" الطبي الوحيد ضمن مدينة الحسكة، وذلك بعد خروج المنشآت الصحية العامة عن الخدمة وسيطرة الاحتلال الأمريكي عليها.
وكانت القوات الروسية، قد كرمت عددا كبيرا من الأطفال الذين تعلموا اللغة الروسية، إضافة لعدد من الأطفال الأيتام ضمن دار "الرحمة" للأيتام في مدينة القامشلي، بحضور قائد قاعدة القامشلي الروسية اللواء سيرغي، بمناسبة بداية العام الجديد.
© Sputnik . Atia Al atiaالجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
1/4
© Sputnik . Atia Al atia
الجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atiaالجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
2/4
© Sputnik . Atia Al atia
الجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atiaالجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
3/4
© Sputnik . Atia Al atia
الجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atiaالجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
4/4
© Sputnik . Atia Al atia
الجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
1/4
© Sputnik . Atia Al atia
الجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
2/4
© Sputnik . Atia Al atia
الجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
3/4
© Sputnik . Atia Al atia
الجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
4/4
© Sputnik . Atia Al atia
الجيش الروسي يطلق عملية إنسانية لتوفير الأدوية الضرورية لسكان "الحسكة" شرقي سوريا
كما وزعت قبلها 750 سلة غذائية وطحين على مجموعة من الأسر الفقيرة في مدينة الحسكة، وتم توزيع أحذية وملابس شتوية على سكان قرية طرطب وقرطاسية تعليمية لـ63 طالبا وطالبة من أبناء قرية ملوك سراي في ريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في مدرستهم الريفية، تضمنت دفاتر وأقلام وحقائب وأدوات دراسية متنوعة، كما وزعت أيضًا 300 سلة غذائية وقدمت مساعدات طبية لأهالي قرية العويجة في ريف القامشلي الجنوبي.
وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي، قد وزع مساعدات إغاثية وأجرى فحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة، على مدى السنوات والأشهر الماضية.