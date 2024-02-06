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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240206/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-لسلاح-الطيران-الأوكراني-1085801535.html
القوات الروسية تدمر مستودعا لسلاح الطيران الأوكراني
القوات الروسية تدمر مستودعا لسلاح الطيران الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن الطيران والمدفعية الروسية دمرت خلال 24 ساعة مستودعًا لأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأصابت... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T11:48+0000
2024-02-06T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات للاتحاد الروسي، مستودعًا لأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وضرب القوات العسكرية الأوكرانية في 112 منطقة". ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. معاقل أوكرانية تتعرض لوابل من صواريخ "غراد" الروسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240206/القوات-الروسية--تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-في-دونيتسك-وجنوبها-عاجل-1085797346.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعا لسلاح الطيران الأوكراني

11:48 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 12:21 GMT 06.02.2024)
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة روسية تطلق صاروخ "كاليبر"
سفينة روسية تطلق صاروخ كاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Denis Abramov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن الطيران والمدفعية الروسية دمرت خلال 24 ساعة مستودعًا لأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأصابت أفرادًا ومعدات عسكرية أوكرانية في 112 منطقة.
جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات للاتحاد الروسي، مستودعًا لأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وضرب القوات العسكرية الأوكرانية في 112 منطقة".
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية في دونيتسك وجنوبها
11:17 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
معاقل أوكرانية تتعرض لوابل من صواريخ "غراد" الروسية... فيديو
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