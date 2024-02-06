https://sputnikarabic.ae/20240206/القوات-الروسية--تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-في-دونيتسك-وجنوبها-عاجل-1085797346.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية في دونيتسك وجنوبها
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية في دونيتسك وجنوبها
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه في اتجاهي دونيتسك وجنوب دونيتسك، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة تكتيكية. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T11:17+0000
2024-02-06T11:17+0000
2024-02-06T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت أيضًا سبع هجمات للعدو وهزمت القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا ونوفغورودسكوي وغورغيفكا وكاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة والسيطرة على مواقع أكثر فائدة، وصدت هجومين للعدو، وحيدت القوة البشرية ودمرت معدات لواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع 105 و128 للقوات لامسلحة الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وأوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".ووفقا للدفاع، فإن "خسائر العدو بلغت 195 عسكريا ودبابة ومركبتين ومدفعين من طراز "أكاتسيا" و"غفوزديكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، مقطع فيديو لقيام دبابة روسية بتدمير مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو."لانتسيت" الروسية تحل ضيفا مرعبا على مخبأ تابع لقوات كييف... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240206/معاقل-أوكرانية-تتعرض-لوابل-من-صواريخ-غراد-الروسية-فيديو-1085795868.html
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية في دونيتسك وجنوبها
11:17 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 06.02.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنه في اتجاهي دونيتسك وجنوب دونيتسك، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة تكتيكية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت أيضًا سبع هجمات للعدو وهزمت القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا ونوفغورودسكوي وغورغيفكا وكاترينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 290 عسكريا من أفراد الجيش بين قتيل وجريح، ودبابة ومركبتي مشاة قتالية وثلاث سيارات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم777"، ومدفع هاوتزر "ميستا-بي"، بالإضافة إلى محطة الرادار الأمريكية "AN/TPQ-50".
وأضاف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة والسيطرة على مواقع أكثر فائدة، وصدت هجومين للعدو، وحيدت القوة البشرية ودمرت معدات لواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع 105 و128 للقوات لامسلحة الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وأوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".
ووفقا للدفاع، فإن "خسائر العدو بلغت 195 عسكريا ودبابة ومركبتين ومدفعين من طراز "أكاتسيا" و"غفوزديكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.