https://sputnikarabic.ae/20240206/بالأرقام-مسؤول-سوري-يكشف-لـسبوتنيك-ما-قدمته-الحكومة-من-مساعدات-لمتضرري-الزلازل--1085813055.html

بالأرقام.. مسؤول سوري يكشف لـ"سبوتنيك" ما قدمته الحكومة من مساعدات لمتضرري الزلازل

بالأرقام.. مسؤول سوري يكشف لـ"سبوتنيك" ما قدمته الحكومة من مساعدات لمتضرري الزلازل

أفاد مسؤول سوري بأن حكومة بلاده سارعت إلى تشكيل لجنة خاصة تحت اسم "اللجنة العليا للإغاثة" منذ بداية وقوع كارثة الزلازل في 6 شباط عام 2023، مهمتها متابعة... 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T15:52+0000

2024-02-06T15:52+0000

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مراكز إيواء جماعيةوأشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، لؤي العرنجي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى تأمين مراكز إيواء جماعية مؤقتة مجهزة بالمتطلبات الأساسية للسكن لمدة 6 أشهر كحد أقصى.وتابع: "في محافظة اللاذقية تم إنشاء 10 مراكز إيواء مجهزة بالكامل بالمشاركة مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، كما تم تخفيض عدد المدارس لاستخدامها كمراكز إيواء وبلغ عدد مراكز الايواء حاليا 8 مراكز".وأضاف: "في محافظة حماة تم تجهيز "14" مركز إيواء مع بداية الكارثة، وقد تم إغلاق "6" مراكز منها حاليا، وبقي "8" مراكز فعالة، أما في محافظة حلب فيبلغ عدد مراكز الايواء المجهزة بشكل مناسب لتواجد الأسر المتضررة ثمانية مراكز تؤوي "390" عائلة، وفي محافظة إدلب تم تجهيز مركز عدد "2" فيما عدد العائلات القاطنة 49".مساعدات مالية فوريةوأضاف العرنجي: "تم دفع مبالغ مالية بدل إيجار للراغبين بالاستئجار حيث تم في محافظة حماة استئجار"174" منزلا للأسر كما منازل بديلة لهم من قبل جمعية "الأمل" لحماية الأحداث و مؤسسة "العرين" الانسانية، وقد تم إلغاء "5" عقود أجار حاليا بعد عودة المتضررين إلى منازلهم الأصلية بعد إجراء الصيانة والترميم لها، والمتبقي حاليا "169" منزلا مستأجرا لصالح المتضررين من الزلزال، وفي محافظة حلب يبلغ عدد الشقق المستأجرة كمنزل إيواء مؤقت نحو "2340".مساعدات عاجلةوبحسب العرنجي فقد تم توزيع 351228 سلة غذائية و1645 سلة نظافة شخصية في محافظة اللاذقية وضمن خطة المنظمات الأممية والدولية لتوزيع المساعدات النقدية على الأسر المتضررة من الزلزال، وتم تنظيم آلية العمل بين غرفة العمليات والمنظمات حيث بلغ عدد العائلات ضمن برنامج المساعدة النقدية 4309.وتابع: "أما في محافظة حماة فقد تم الاستهداف من قبل الجمعيات والمنظمات 6193 أسرة مستفيدة بسلل إغاثة وصحية وغذائية والعدد قابل للزيادة كون أن الكشوف مستمرة حسب طلب الوحدات الإدارية".وتابع: "أما في محافظة حلب فكان عدد سلل غذائية "100531" وسلة مطبخية "7446" وألبسة "96190" عائلة.دعم صحيأما بالنسبة للخدمات الصحية الأساسية ، تحدث المسؤول السوري قائلاً: "في حماه تم تنظيم وصول الإعانات والاحتياجات الأساسية للمتضررين المتواجدين في مراكز الإيواء، و لدى الأسر المستضافة بمساعدة الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية-تأمين الخدمات الصحية الطبية الإسعافية والعلاجية في مراكز الإيواء وخارجها بلغ عدد الخدمات الصحية الطبية للمتضررين في حماة ( إيواء/خارج الإيواء) نحو "175" خدمة، كما قد بلغ عدد السلل الصحية الإسعافية والإغاثية الموزعة "5749" سلة صحية".وأضاف: "تم تنظيم آلية العمل بين غرفة العمليات و المنظمات حيث بلغ عدد العائلات ضمن برنامج المساعدة النقدية 4309، إضافة لتأمين الخدمات الصحية الطبية الإسعافية والعلاجية في مراكز الإيواء وخارجها وفتح نقاط طبية داخل مراكز الإيواء، وتقديم المستلزمات الطبية والصحية والوصفات والاستشارات حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين، الخدمات الطبية 873726 و37050 أنشطة و348963 جلسات توعية و10000 استشارات بالإضافة إلى توزيع 353236 سلة غذائية و2236249 مواد غذائية و839214 مستلزمات إقامة و78572 ألبسة و64151 طبي و140532 لوزازم نظافة".وتابع: "كما تم التنسيق مع مديرية الصحة و مديرية الشؤون في اللاذقية من خلال النقاط الطبية، عددها حاليا 14 نقطة طبية لدى 8 جمعيات أهلية.وأضاف: "في إدلب فقد بلغ عدد الخدمات الصحية الطبية للمتضررين عن طريق الفرق الجوالة رعاية صحية 6463 طفل و23 مسنا".

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