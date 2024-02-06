https://sputnikarabic.ae/20240206/بايدن-يلتقي-برئيس-توفي-قبل-30-عاما-خطأ-جديد-للرئيس-الأمريكي-فيديو--1085787304.html
بايدن يلتقي برئيس توفي قبل 30 عاما... خطأ جديد للرئيس الأمريكي... فيديو
بايدن يلتقي برئيس توفي قبل 30 عاما... خطأ جديد للرئيس الأمريكي... فيديو
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمة له أمام حشد كبير من المواطنين في لاس فيغاس، أنه التقى أخيرا بالرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، الذي توفي منذ 30 عاما. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T08:07+0000
2024-02-06T08:07+0000
2024-02-06T08:07+0000
نادي الفيديو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067993849_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d439041e9834582ba7e22cbebda379f1.jpg
وقص بايدن على المواطنين رواية تحدث فيها، في أكثر من مناسبة خلال فترة رئاسته، حول لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع "مجموعة السبع" في إنجلترا، بعد بضعة أشهر من توليه السلطة في البيت الأبيض.وتابع بايدن: "ثم قال لي.. حسنا، كم من الوقت ستعود؟"، وأضاف: "المستشار الألماني سأله كيف سيكون رد فعله إذا اقتحم آلاف الأشخاص، افتراضيا، مجلس العموم البريطاني وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة البريطانية، لوقف انتخاب رئيس الوزراء".ويقع الرئيس الأمريكي في أخطاء غدة بين الفينة والأخرى، الأمر الذي تسبب بموجة انتقادات من معارضيه.أسماء المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يتردد صداها حول منزل نتنياهو... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067993849_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7f015c983547f34dd5347bf4511255ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
بايدن يلتقي برئيس توفي قبل 30 عاما... خطأ جديد للرئيس الأمريكي... فيديو
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمة له أمام حشد كبير من المواطنين في لاس فيغاس، أنه التقى أخيرا بالرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، الذي توفي منذ 30 عاما.
وقص بايدن على المواطنين رواية تحدث فيها، في أكثر من مناسبة خلال فترة رئاسته، حول لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع "مجموعة السبع" في إنجلترا، بعد بضعة أشهر من توليه السلطة في البيت الأبيض.
وقال بايدن متحدثا عن هذه الرواية: "جلست (مع الرئيس الفرنسي) وقلت لقد عادت أمريكا، ونظر لي ميتران من ألمانيا - أعني من فرنسا".
وتابع بايدن: "ثم قال لي.. حسنا، كم من الوقت ستعود؟"، وأضاف: "المستشار الألماني سأله كيف سيكون رد فعله إذا اقتحم آلاف الأشخاص، افتراضيا، مجلس العموم البريطاني وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة البريطانية، لوقف انتخاب رئيس الوزراء".
وكان فرانسوا ميتران، قد تسلم رئاسة فرنسا، بين عامي 1981 و1995، وتوفي في عام 1996.
ويقع الرئيس الأمريكي في أخطاء غدة بين الفينة والأخرى، الأمر الذي تسبب بموجة انتقادات من معارضيه.