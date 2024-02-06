https://sputnikarabic.ae/20240206/بولندا-تدعو-لتحويل-صناعة-الدفاع-الأوروبية-إلى-الوضع-العسكري-1085804768.html
بولندا تدعو لتحويل صناعة الدفاع الأوروبية إلى "الوضع العسكري"
بولندا تدعو لتحويل صناعة الدفاع الأوروبية إلى "الوضع العسكري"
صرح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش للصحفيين، اليوم الثلاثاء بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بأنه يجب نقل الصناعة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T13:20+0000
2024-02-06T13:20+0000
2024-02-06T13:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الوزير البولندي أن الوزراء البولنديين عقدوا عددًا من الاجتماعات مع زملائهم من الاتحاد الأوروبي حول الوضع في أوكرانيا، مضيفا: "لدينا شعور بعد المباحثات الوزارية بأننا اعتدنا على الحرب"، الأمر الذي "لا يجب الاعتياد عليه".وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال تزويدها بالأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب قوات عسكرية في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن توريد الأسلحة الغربية وإدخال القيادة الأوكرانية للاحتياط الاستراتيجي في المعركة، لم يغير الوضع في ساحة المعركة.السويد تعمل على إعلان انتهاء التحقيق حول قضية تفجير "التيار الشمالي"
https://sputnikarabic.ae/20240206/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-لسلاح-الطيران-الأوكراني-1085801535.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بولندا تدعو لتحويل صناعة الدفاع الأوروبية إلى "الوضع العسكري"
صرح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش للصحفيين، اليوم الثلاثاء بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بأنه يجب نقل الصناعة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى "وضع العمل العسكري".
وقال الوزير البولندي أن الوزراء البولنديين عقدوا عددًا من الاجتماعات مع زملائهم من الاتحاد الأوروبي حول الوضع في أوكرانيا، مضيفا: "لدينا شعور بعد المباحثات الوزارية بأننا اعتدنا على الحرب"، الأمر الذي "لا يجب الاعتياد عليه".
ودعا إلى تحويل الصناعة العسكرية في الاتحاد الأوروبي إلى وضع "العمل العسكري"، قائلا: "يجب أن ندعم أوكرانيا دعما عسكريا، ويجب علينا إيقاظ الصناعة العسكرية في أوروبا، لا يمكن أن تكون في حالة سبات، ولا في حالة أداء طبيعي"، مضيفًا أنه "لم يعد هناك أداء طبيعي لا في بولندا ولا في أوروبا"، بينما يستمر الصراع في مكان قريب.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال تزويدها بالأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب قوات عسكرية في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن توريد الأسلحة الغربية وإدخال القيادة الأوكرانية للاحتياط الاستراتيجي في المعركة، لم يغير الوضع في ساحة المعركة.