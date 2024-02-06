https://sputnikarabic.ae/20240206/حين-يقع-القاتل-في-فخ-الطبيعة-10-حيتان-أوركا-يحاصرها-الجليد-فيديو--1085806412.html
حين يقع "القاتل" في فخ الطبيعة... 10 حيتان أوركا يحاصرها الجليد... فيديو
حين يقع "القاتل" في فخ الطبيعة... 10 حيتان أوركا يحاصرها الجليد... فيديو
أفادت وسائل إعلام يابانية بوجود نحو 10 حيتان "أوركا" القاتلة محاصرة في الجليد المنجرف قبالة سواحل بلدة راوسو شمالي اليابان على ساحل مضيق كوناشير ولا توجد أي... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T14:03+0000
2024-02-06T14:03+0000
2024-02-06T14:03+0000
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وذكرت تلك الوسائل: "في صباح، اليوم 6 فبراير/شباط، تم اكتشاف نحو 10 حيتان قاتلة في الجليد المنجرف قبالة سواحل مدينة راوسو".حبال الصيد تكتب نهاية حزينة لحوت "الصائب" النادر... صور وفيديووأشارت تلك الوسائل إلى أن الحيتان القاتلة عالقة على بعد نحو كيلومتر من الساحل وبسبب حركة الجليد لا يستطيع الناس الاقتراب منها لتقديم المساعدة.وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) فقد حوصرت أيضًا 3-4 من حيتان الأوركا، ونقلت القناة التليفزيونية عن السكان المحليين قولهم إنه ليس لديهم خيار سوى الانتظار حتى يذوب الجليد لمساعدة الحيتان. لماذا تصنع الحيتان "دوامة فيبوناتشي" الغامضة في المحيط؟... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حين يقع "القاتل" في فخ الطبيعة... 10 حيتان أوركا يحاصرها الجليد... فيديو
أفادت وسائل إعلام يابانية بوجود نحو 10 حيتان "أوركا" القاتلة محاصرة في الجليد المنجرف قبالة سواحل بلدة راوسو شمالي اليابان على ساحل مضيق كوناشير ولا توجد أي طريقة لإنقاذهم.
وذكرت تلك الوسائل: "في صباح، اليوم 6 فبراير/شباط، تم اكتشاف نحو 10 حيتان قاتلة في الجليد المنجرف قبالة سواحل مدينة راوسو".
وأشارت تلك الوسائل إلى أن الحيتان القاتلة عالقة على بعد نحو كيلومتر من الساحل وبسبب حركة الجليد لا يستطيع الناس الاقتراب منها لتقديم المساعدة.
وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) فقد حوصرت أيضًا 3-4 من حيتان الأوركا، ونقلت القناة التليفزيونية عن السكان المحليين قولهم إنه ليس لديهم خيار سوى الانتظار حتى يذوب الجليد لمساعدة الحيتان.