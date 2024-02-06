رصد مجرة "لا ينبغي أن تكون موجودة"... صور وفيديو
تابعنا عبر
اكتشف علماء الفلك مجرة قزمة ظهرت في تصوير "تلسكوب جيمس" ويب الفضائي ولم يكن الهدف هو االبحث عن تلك المجرة، وتبعد عن كوكب الأرض نحو 98 مليون سنة ضوئية.
وأكد العلماء أن هذه المجرة المعزولة تُظهر نقصًا في نشاط تكوين النجوم، وهو أمر غير معتاد بالنسبة إلى قزم معزول، حيث تشكل معظم المجرات القزمة المعزولة نجومًا، وفقًا لعدد كبير من الملاحظات.
ويهدف برنامج مراقبة "PEARLS" (المناطق الرئيسية خارج المجرة لإعادة التأين وعلوم العدسات) التابع لـJWST إلى فهم عصر تجميع المجرات ونمو نواة المجرة النشطة (AGN) والضوء الأول، وكجزء من عملها، رصدت مجموعة مجرات تسمى "CLG1212"، وتم العثور على المجرة القزمة المعزولة، المسماة "PEARLSDG"، بالصدفة.
وأكد العلماء أنه لم يكن لدى "PEARLSDG" الخصائص المعتادة للمجرة القزمة التي يتوقع المرء رؤيتها، إنها لا تتفاعل مع مجرة قريبة، ولكنها أيضًا لا تشكل نجومًا جديدة، وكما تبين، فهي حالة مثيرة للاهتمام لمجرة هادئة معزولة.
أمس, 13:45 GMT
وقال المؤلف الرئيسي تيم كارلتون، عالم أبحاث مساعد في جامعة "ولاية أريزونا": "مجرة قزمة من المحتمل أن تكون معزولة وهادئة مع طرف لفرع العملاق الأحمر بمسافة 30 ميغا فرسخ فلكي".
وتابع: "لم يتم رؤية هذه الأنواع من المجرات القزمة المعزولة والهادئة من قبل باستثناء حالات قليلة نسبيًا، وليس من المتوقع حقًا وجودها نظرًا لفهمنا الحالي لتطور المجرات، لذا فإن حقيقة رؤيتنا لهذا الجسم تساعدنا على تحسين نظرياتنا حول تشكل المجرة".
وأشار العلماء إلى أن القدرة على رؤية نجوم فرع العملاق الأحمر الفردية "RGB" تجعل دراسة المجرة القزمة أسهل بكثير، حيث تتمتع نجوم "RGB" بسطوع جوهري محدد، وهذا يعني أن علماء الفلك الذين يقفون وراء هذا الاكتشاف يمكنهم قياس مسافة المجرة بنحو 98 مليون سنة ضوئية.
أمس, 08:12 GMT
وكتب العلماء أن المجرة القزمة لم تشكل نجمًا منذ مليار سنة على الأقل، وجزء من الأدلة يكمن في نقص الطاقة فوق البنفسجية من المجرة، وتبعث النجوم الشابة أشعة فوق بنفسجية قوية، لكن "PEARLSDG" لا يعرض سوى مستويات منخفضة من الأشعة فوق البنفسجية.
... understanding as isolated dwarfs typically form stars. PEARLSDG's uniqueness lies not only in its isolation but also in the JWST's ability to observe individual red giant branch stars, making it one of the most distant galaxies studied in this manner. 2/ pic.twitter.com/slaIAZAP7j— Erika (@ExploreCosmos_) February 6, 2024
وشرح العلماء: "تماشيًا مع المستوى المنخفض من انبعاث الأشعة فوق البنفسجية وعدم وجود خطوط انبعاث في طيفه، نجد أن "sSFR" منخفض جدًا، مما يشير إلى أن تكوين النجوم قد توقف منذ أكثر من عام واحد".
وعلى الرغم من حقيقة أن "PEARLSDG" ليس لها جيران قريبون، إلا أن المؤلفين حذرون في استنتاجاتهم.
وكتب العلماء: "بغض النظر عن ذلك، لا يمكننا أن نستبعد تمامًا التفاعلات السابقة مع المجرات الأخرى التي ربما أثرت على تاريخ تكوينها، ومع ذلك، فإن سرعة تراجع ومسافة لمعان "PEARLSDG" تتفق مع وجوده في تدفق هابل، ولا توجد علامات مرئية لتفاعلات المد والجزر.
وأوضح العلماء بأن "هناك حاجة إلى تحليل أكثر تفصيلاً لتاريخ تكوين النجوم في "PEARLSDG" وديناميكيات "PEARLSDG" فيما يتعلق بالمناطق المحيطة بها لفهم تاريخ تكوينها بشكل أكبر"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وختم العلماء، بالقول: "لكن هذا الاكتشاف يشير إلى احتمال أن العديد من المجرات الهادئة المعزولة تنتظر التعرف عليها وأن تلسكوب جيمس ويب الفضائي لديه الأدوات اللازمة للقيام بذلك".