https://sputnikarabic.ae/20240206/رصد-مجرة-لا-ينبغي-أن-تكون-موجودة-صور-وفيديو--1085805127.html

رصد مجرة "لا ينبغي أن تكون موجودة"... صور وفيديو

رصد مجرة "لا ينبغي أن تكون موجودة"... صور وفيديو

اكتشف علماء الفلك مجرة قزمة ظهرت في تصوير "تلسكوب جيمس" ويب الفضائي ولم يكن الهدف هو االبحث عن تلك المجرة، وتبعد عن كوكب الأرض نحو 98 مليون سنة ضوئية. 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T13:41+0000

2024-02-06T13:41+0000

2024-02-06T13:41+0000

مجتمع

علوم

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وأكد العلماء أن هذه المجرة المعزولة تُظهر نقصًا في نشاط تكوين النجوم، وهو أمر غير معتاد بالنسبة إلى قزم معزول، حيث تشكل معظم المجرات القزمة المعزولة نجومًا، وفقًا لعدد كبير من الملاحظات.وأكد العلماء أنه لم يكن لدى "PEARLSDG" الخصائص المعتادة للمجرة القزمة التي يتوقع المرء رؤيتها، إنها لا تتفاعل مع مجرة قريبة، ولكنها أيضًا لا تشكل نجومًا جديدة، وكما تبين، فهي حالة مثيرة للاهتمام لمجرة هادئة معزولة.وقال المؤلف الرئيسي تيم كارلتون، عالم أبحاث مساعد في جامعة "ولاية أريزونا": "مجرة قزمة من المحتمل أن تكون معزولة وهادئة مع طرف لفرع العملاق الأحمر بمسافة 30 ميغا فرسخ فلكي". وأشار العلماء إلى أن القدرة على رؤية نجوم فرع العملاق الأحمر الفردية "RGB" تجعل دراسة المجرة القزمة أسهل بكثير، حيث تتمتع نجوم "RGB" بسطوع جوهري محدد، وهذا يعني أن علماء الفلك الذين يقفون وراء هذا الاكتشاف يمكنهم قياس مسافة المجرة بنحو 98 مليون سنة ضوئية.وكتب العلماء أن المجرة القزمة لم تشكل نجمًا منذ مليار سنة على الأقل، وجزء من الأدلة يكمن في نقص الطاقة فوق البنفسجية من المجرة، وتبعث النجوم الشابة أشعة فوق بنفسجية قوية، لكن "PEARLSDG" لا يعرض سوى مستويات منخفضة من الأشعة فوق البنفسجية.وشرح العلماء: "تماشيًا مع المستوى المنخفض من انبعاث الأشعة فوق البنفسجية وعدم وجود خطوط انبعاث في طيفه، نجد أن "sSFR" منخفض جدًا، مما يشير إلى أن تكوين النجوم قد توقف منذ أكثر من عام واحد".وكتب العلماء: "بغض النظر عن ذلك، لا يمكننا أن نستبعد تمامًا التفاعلات السابقة مع المجرات الأخرى التي ربما أثرت على تاريخ تكوينها، ومع ذلك، فإن سرعة تراجع ومسافة لمعان "PEARLSDG" تتفق مع وجوده في تدفق هابل، ولا توجد علامات مرئية لتفاعلات المد والجزر.وأوضح العلماء بأن "هناك حاجة إلى تحليل أكثر تفصيلاً لتاريخ تكوين النجوم في "PEARLSDG" وديناميكيات "PEARLSDG" فيما يتعلق بالمناطق المحيطة بها لفهم تاريخ تكوينها بشكل أكبر"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختم العلماء، بالقول: "لكن هذا الاكتشاف يشير إلى احتمال أن العديد من المجرات الهادئة المعزولة تنتظر التعرف عليها وأن تلسكوب جيمس ويب الفضائي لديه الأدوات اللازمة للقيام بذلك".

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