https://sputnikarabic.ae/20240206/روسيا-تعتزم-توسيع-المجال-الراداري-لرصد-الطائرات-المسيرة-فوق-أراضيها-1085784917.html

روسيا تعتزم توسيع المجال الراداري لرصد الطائرات المسيرة فوق أراضيها

روسيا تعتزم توسيع المجال الراداري لرصد الطائرات المسيرة فوق أراضيها

أعلن نائب المدير العام لشركة "ألماز- آنتي"، دميتري سافيتسكي، أن روسيا تعتزم توسيع المجال الراداري لرصد ومراقبة الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة فوق... 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T06:44+0000

2024-02-06T06:44+0000

2024-02-06T06:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال سافيتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، تم بالفعل توسيع المجال الراداري بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، ويستمر في التوسع في اتجاهات مختلفة، خاصة حيث أنه لا تزال هناك تهديدات".وأضاف أن مجال الرادار حول العاصمة الروسية، والذي يسمح باكتشاف الطائرات المسيرة الخطيرة وتدميرها في الوقت المناسب، مبني بشكل أساسي على معدات الرادار الخاصة بالشركة.وأوضح سافيتسكي أن " الشركة قامت بإنشاء نظام مراقبة متعدد المواقع، فهو يجمع بين المعدات اللاسلكية لمراقبة المجال الجوي والتحكم فيه وخادم مشترك لتحديد الإحداثيات وتحليل بيانات الطائرات دون طيار المكتشفة".وتعمل القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار على ضرب المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، حيث تشن ضربات بالطائرات المسيرة وتقوم بأعمال تخريبية ويقوم الدفاع الجوي الروسي بانتظام بإسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية، في مختلف المناطق.

https://sputnikarabic.ae/20240206/من-بينها-طائرات-مسيرة-روسيا-تعتزم-طرح-أسلحة-جديدة-بالسوق-العالمية-في-2024--1085783408.html

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