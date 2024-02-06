https://sputnikarabic.ae/20240206/روسيا-تعتزم-توسيع-المجال-الراداري-لرصد-الطائرات-المسيرة-فوق-أراضيها-1085784917.html
روسيا تعتزم توسيع المجال الراداري لرصد الطائرات المسيرة فوق أراضيها
روسيا تعتزم توسيع المجال الراداري لرصد الطائرات المسيرة فوق أراضيها
أعلن نائب المدير العام لشركة "ألماز- آنتي"، دميتري سافيتسكي، أن روسيا تعتزم توسيع المجال الراداري لرصد ومراقبة الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة فوق... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T06:44+0000
2024-02-06T06:44+0000
2024-02-06T06:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سافيتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، تم بالفعل توسيع المجال الراداري بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، ويستمر في التوسع في اتجاهات مختلفة، خاصة حيث أنه لا تزال هناك تهديدات".وأضاف أن مجال الرادار حول العاصمة الروسية، والذي يسمح باكتشاف الطائرات المسيرة الخطيرة وتدميرها في الوقت المناسب، مبني بشكل أساسي على معدات الرادار الخاصة بالشركة.وأوضح سافيتسكي أن " الشركة قامت بإنشاء نظام مراقبة متعدد المواقع، فهو يجمع بين المعدات اللاسلكية لمراقبة المجال الجوي والتحكم فيه وخادم مشترك لتحديد الإحداثيات وتحليل بيانات الطائرات دون طيار المكتشفة".وتعمل القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار على ضرب المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، حيث تشن ضربات بالطائرات المسيرة وتقوم بأعمال تخريبية ويقوم الدفاع الجوي الروسي بانتظام بإسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية، في مختلف المناطق.
https://sputnikarabic.ae/20240206/من-بينها-طائرات-مسيرة-روسيا-تعتزم-طرح-أسلحة-جديدة-بالسوق-العالمية-في-2024--1085783408.html
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روسيا
روسيا تعتزم توسيع المجال الراداري لرصد الطائرات المسيرة فوق أراضيها
أعلن نائب المدير العام لشركة "ألماز- آنتي"، دميتري سافيتسكي، أن روسيا تعتزم توسيع المجال الراداري لرصد ومراقبة الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة فوق أراضيها.
وقال سافيتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، تم بالفعل توسيع المجال الراداري بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، ويستمر في التوسع في اتجاهات مختلفة، خاصة حيث أنه لا تزال هناك تهديدات".
وأضاف أن مجال الرادار حول العاصمة الروسية، والذي يسمح باكتشاف الطائرات المسيرة الخطيرة وتدميرها في الوقت المناسب، مبني بشكل أساسي على معدات الرادار الخاصة بالشركة.
وأوضح سافيتسكي أن " الشركة قامت بإنشاء نظام مراقبة متعدد المواقع، فهو يجمع بين المعدات اللاسلكية لمراقبة المجال الجوي والتحكم فيه وخادم مشترك لتحديد الإحداثيات وتحليل بيانات الطائرات دون طيار المكتشفة".
وتعمل القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار على ضرب المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، حيث تشن ضربات بالطائرات المسيرة وتقوم بأعمال تخريبية ويقوم الدفاع الجوي الروسي بانتظام بإسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية، في مختلف المناطق.