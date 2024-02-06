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https://sputnikarabic.ae/20240206/عام-على-المأساة-هكذا-استرجع-السوريون-والأتراك-الذكرى-المؤلمة-1085793537.html
عام على المأساة.. هكذا استرجع السوريون والأتراك الذكرى المؤلمة
عام على المأساة.. هكذا استرجع السوريون والأتراك الذكرى المؤلمة
نظمت في سوريا وتركيا، وقفات على ضوء الشموع بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T09:27+0000
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фото, صور
фото, صور

عام على المأساة.. هكذا استرجع السوريون والأتراك الذكرى المؤلمة

09:27 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 11:24 GMT 06.02.2024)
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نظمت في سوريا وتركيا، وقفات على ضوء الشموع بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.
© AFP 2023 / Ozan Kose

اشتباك بين المتظاهرين والشرطة التركية أمام حاجز في أنطاكيا، في 6 فبراير/شباط 2024، خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.

اشتباك بين المتظاهرين والشرطة التركية أمام حاجز في أنطاكيا، في 6 فبراير/شباط 2024، خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة. - سبوتنيك عربي
1/9
© AFP 2023 / Ozan Kose

اشتباك بين المتظاهرين والشرطة التركية أمام حاجز في أنطاكيا، في 6 فبراير/شباط 2024، خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.

© AP Photo / Metin Yoksu

الناس يرمون زهور القرنفل في نهر العاصي، يوم 6 فبراير 2024، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا، جنوبي تركيا، في فبراير 2023.

الناس يرمون زهور القرنفل في نهر العاصي، يوم 6 فبراير 2024، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا، جنوبي تركيا، في فبراير 2023. - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Metin Yoksu

الناس يرمون زهور القرنفل في نهر العاصي، يوم 6 فبراير 2024، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا، جنوبي تركيا، في فبراير 2023.

© AP Photo / Metin Yoksu

امرأة تبكي بينما تجمع آخرون في دقيقة صمت لإحياء الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا، في فبراير 2023.

امرأة تبكي بينما تجمع آخرون في دقيقة صمت لإحياء الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا، في فبراير 2023. - سبوتنيك عربي
3/9
© AP Photo / Metin Yoksu

امرأة تبكي بينما تجمع آخرون في دقيقة صمت لإحياء الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا، في فبراير 2023.

© AFP 2023 / Ozan Kose

أشخاص يتركون الشموع في موقع مبنى مهدم خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024، خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.

أشخاص يتركون الشموع في موقع مبنى مهدم خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024، خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة. - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2023 / Ozan Kose

أشخاص يتركون الشموع في موقع مبنى مهدم خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024، خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.

© AFP 2023 / Ozan Kose

أشخاص يشاركون في وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الأولى للزلزال، في أنطاكيا في 6 فبراير 2024، الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.

أشخاص يشاركون في وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الأولى للزلزال، في أنطاكيا في 6 فبراير 2024، الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة. - سبوتنيك عربي
5/9
© AFP 2023 / Ozan Kose

أشخاص يشاركون في وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الأولى للزلزال، في أنطاكيا في 6 فبراير 2024، الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.

© AP Photo / Omar Albam

رجل يمشي بجوار الخيام المستخدمة كملاجئ للأشخاص، الذين فقدوا منازلهم في زلزال فبراير 2023، في محافظة إدلب في سوريا، وذلك بعد مرور عام على الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، حيث لا تزال جهود إعادة البناء مستمرة. وتسبب الزلزال في دمار واسع النطاق وخسارة أكثر من 59 ألف شخص.

رجل يمشي بجوار الخيام المستخدمة كملاجئ للأشخاص، الذين فقدوا منازلهم في زلزال فبراير 2023، في محافظة إدلب في سوريا، وذلك بعد مرور عام على الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، حيث لا تزال جهود إعادة البناء مستمرة. وتسبب الزلزال في دمار واسع النطاق وخسارة أكثر من 59 ألف شخص. - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Omar Albam

رجل يمشي بجوار الخيام المستخدمة كملاجئ للأشخاص، الذين فقدوا منازلهم في زلزال فبراير 2023، في محافظة إدلب في سوريا، وذلك بعد مرور عام على الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، حيث لا تزال جهود إعادة البناء مستمرة. وتسبب الزلزال في دمار واسع النطاق وخسارة أكثر من 59 ألف شخص.

© AFP 2023 / Ozan Kose

أشخاص يشاركون في وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024. وكانت الكارثة قد أودت بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا وما يقرب من 6000 شخص في سوريا، في الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.

أشخاص يشاركون في وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024. وكانت الكارثة قد أودت بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا وما يقرب من 6000 شخص في سوريا، في الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة. - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2023 / Ozan Kose

أشخاص يشاركون في وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024. وكانت الكارثة قد أودت بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا وما يقرب من 6000 شخص في سوريا، في الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.

© AP Photo / Metin Yoksu

رجل يردد شعارات خلال تجمع لإحياء الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا، الثلاثاء في 6 فبراير 2024.

رجل يردد شعارات خلال تجمع لإحياء الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا، الثلاثاء في 6 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي
8/9
© AP Photo / Metin Yoksu

رجل يردد شعارات خلال تجمع لإحياء الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا، الثلاثاء في 6 فبراير 2024.

© AFP 2023 / Ozan Kose

امرأة تترك صورة لأختها بجوار شمعة خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024. وكانت الكارثة قد أودت بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، وما يقرب من 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة في قرون عديدة.

امرأة تترك صورة لأختها بجوار شمعة خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024. وكانت الكارثة قد أودت بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، وما يقرب من 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة في قرون عديدة. - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Ozan Kose

امرأة تترك صورة لأختها بجوار شمعة خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024. وكانت الكارثة قد أودت بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، وما يقرب من 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة في قرون عديدة.

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