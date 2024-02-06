عام على المأساة.. هكذا استرجع السوريون والأتراك الذكرى المؤلمة

اشتباك بين المتظاهرين والشرطة التركية أمام حاجز في أنطاكيا، في 6 فبراير/شباط 2024، خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.
اشتباك بين المتظاهرين والشرطة التركية أمام حاجز في أنطاكيا، في 6 فبراير/شباط 2024، خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.
الناس يرمون زهور القرنفل في نهر العاصي، يوم 6 فبراير 2024، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا، جنوبي تركيا، في فبراير 2023.
الناس يرمون زهور القرنفل في نهر العاصي، يوم 6 فبراير 2024، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا، جنوبي تركيا، في فبراير 2023.
امرأة تبكي بينما تجمع آخرون في دقيقة صمت لإحياء الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا، في فبراير 2023.
امرأة تبكي بينما تجمع آخرون في دقيقة صمت لإحياء الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا، في فبراير 2023.
أشخاص يتركون الشموع في موقع مبنى مهدم خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024، خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.
أشخاص يتركون الشموع في موقع مبنى مهدم خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024، خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.
أشخاص يشاركون في وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الأولى للزلزال، في أنطاكيا في 6 فبراير 2024، الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.
أشخاص يشاركون في وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الأولى للزلزال، في أنطاكيا في 6 فبراير 2024، الذي أودى بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، ونحو 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.
رجل يمشي بجوار الخيام المستخدمة كملاجئ للأشخاص، الذين فقدوا منازلهم في زلزال فبراير 2023، في محافظة إدلب في سوريا، وذلك بعد مرور عام على الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، حيث لا تزال جهود إعادة البناء مستمرة. وتسبب الزلزال في دمار واسع النطاق وخسارة أكثر من 59 ألف شخص.
رجل يمشي بجوار الخيام المستخدمة كملاجئ للأشخاص، الذين فقدوا منازلهم في زلزال فبراير 2023، في محافظة إدلب في سوريا، وذلك بعد مرور عام على الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، حيث لا تزال جهود إعادة البناء مستمرة. وتسبب الزلزال في دمار واسع النطاق وخسارة أكثر من 59 ألف شخص.
أشخاص يشاركون في وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024. وكانت الكارثة قد أودت بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا وما يقرب من 6000 شخص في سوريا، في الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.
أشخاص يشاركون في وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024. وكانت الكارثة قد أودت بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا وما يقرب من 6000 شخص في سوريا، في الأكثر دموية في المنطقة منذ قرون عديدة.
رجل يردد شعارات خلال تجمع لإحياء الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا، الثلاثاء في 6 فبراير 2024.
رجل يردد شعارات خلال تجمع لإحياء الذكرى السنوية الأولى للزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد، في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا، الثلاثاء في 6 فبراير 2024.
امرأة تترك صورة لأختها بجوار شمعة خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024. وكانت الكارثة قد أودت بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، وما يقرب من 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة في قرون عديدة.
امرأة تترك صورة لأختها بجوار شمعة خلال الذكرى السنوية الأولى للزلزال، في أنطاكيا، في 6 فبراير 2024. وكانت الكارثة قد أودت بحياة أكثر من 53500 شخص في تركيا، وما يقرب من 6000 شخص في سوريا، في الكارثة الأكثر دموية في المنطقة في قرون عديدة.