عام على المأساة.. هكذا استرجع السوريون والأتراك الذكرى المؤلمة

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رجل يمشي بجوار الخيام المستخدمة كملاجئ للأشخاص، الذين فقدوا منازلهم في زلزال فبراير 2023، في محافظة إدلب في سوريا، وذلك بعد مرور عام على الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، حيث لا تزال جهود إعادة البناء مستمرة. وتسبب الزلزال في دمار واسع النطاق وخسارة أكثر من 59 ألف شخص.