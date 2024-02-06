https://sputnikarabic.ae/20240206/عرض-أحدث-الأسلحة-الروسية-لأول-مرة-في-السعودية--1085788020.html

عرض أحدث الأسلحة الروسية لأول مرة في السعودية

عرض أحدث الأسلحة الروسية لأول مرة في السعودية

تستضيف الرياض، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/ شباط الجاري، معرض الدفاع العالمي (WDS-2024) للمرة الثانية، وقد أقيم المعرض الأول، العام الماضي، وأصبح على الفور أحد... 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T08:42+0000

2024-02-06T08:42+0000

2024-02-06T08:42+0000

روسيا

سلاح روسيا

السعودية

العالم

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وتجري فعاليات المعرض في مركز معارض جديد بالقرب من قاعدة جوية عسكرية، ويتضمن برنامج المعرض عرض طيران واسع النطاق، وإظهار القدرات الديناميكية للمركبات الأرضية، وإطلاق نار حقيقي. ويتجاوز حجم مساحة العرض في الأجنحة والمناطق المفتوحة داخل المعرض 80 ألف متر مربع.ويقام "معرض الدفاع العالمي 2024" للمرة الثانية، وأصبح بالفعل أحد الأحداث الرئيسية لصناعة الدفاع العالمية. ومقارنةً بعام 2022، تضاعف حجم المعرض الروسي، وتشارك شركة "روس أوبورون إكسبورت" في جميع الأماكن الممكنة للمعرض. في ساحة العرض الخارجية، ستعرض الشركة المركبات المدرعة "زا-إس بي إن تيتان" المجهزة بوحدة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد و"سبارتاك"، والطائرات دون طيار من طراز "أورلان".وقال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت": "في المطار يضم طائرة النقل العسكري "إيل-76 أم دي – 90 إي"، وفي جناح الشركة يوجد أحدث المنتجات للقوات الجوية والقوات البرية والبحرية والدفاع الجوي".وأضاف: "نحن نرى اهتمامًا كبيرًا من ممثلي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى، بأحدث المنتجات الدفاعية الروسية التي تم اختبارها في ظروف القتال الحديثة. نحن مستعدون لتقديم أشكال فريدة من التعاون لشركائنا، بما في ذلك توطين إنتاج الأسلحة الروسية والتطوير المشترك للنماذج الواعدة".وتعرض أكثر من 20 شركة روسية منتجاتها في المعرض، بما فيها شركة "كلاشينكوف"، وشركة "ألماز-آنتي" وشركة "ريمديزل"، ومؤسسة "روستيخ" وبعض الشركات التابعة لها.وسيتم عرض بعض المعدات الروسية في المعرض ويتمكن الزوار من التعرف على المعدات العسكرية الروسية، مثل دبابة "تي-90إم إس" والتي يزداد الطلب عليها في الشرق الأوسط، والمركبة القتالية "بي إم بي-3" ذات الحماية الديناميكية، وسيارة الإسعاف المحمية على المستوى التكتيكي "3إس أ"، والمركبات المدرعة "سبارتاك" و"تايفون- كا"، التي أثبتت أداءها في العمليات القتالية الحقيقية وهي عالية الجودة.وستعرض شركة "روس أوبورن إكسبورت" أيضًا المعدات والأسلحة الحديثة لقوات العمليات الخاصة، والتي تشمل بندقية قنص "تشوكافينا" وبنادق عالية الدقة من العلامتين التجاريتين "بيسبوكيغين رابتور" و"إليغانس" وبنادق "كلاشنيكوف" الهجومية من سلسلة "200" و"AK-12" و"AK-15" و"AK-19" و"AK-308" ومسدس "ليبيديف" الصغير عيار 9 ملم ومدفع رشاش "كلاشنيكوف PPK-"20 عيار 9 ملم، وسيتم عرض الطائرات المسيرة "أورلان-10إي" و"أورلان-30".وسيضم جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" أفضل مروحية قتالية استطلاعية وهجومية في العالم "كا-52"، ومروحيات النقل والمروحيات القتالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مختلف معدات الدفاع الجوي.كجزء من برنامج العمل، يخطط المتخصصون في "روس أوبورون إكسبورت" لإجراء محادثات مع ممثلي القيادة العسكرية والسياسية ومجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع، خلال الاجتماعات، مناقشة مواصلة تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي ومشاريع الشراكة الصناعية المشتركة.

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