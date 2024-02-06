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https://sputnikarabic.ae/20240206/عرض-أحدث-الأسلحة-الروسية-لأول-مرة-في-السعودية--1085788020.html
عرض أحدث الأسلحة الروسية لأول مرة في السعودية
عرض أحدث الأسلحة الروسية لأول مرة في السعودية
تستضيف الرياض، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/ شباط الجاري، معرض الدفاع العالمي (WDS-2024) للمرة الثانية، وقد أقيم المعرض الأول، العام الماضي، وأصبح على الفور أحد... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T08:42+0000
2024-02-06T08:42+0000
روسيا
سلاح روسيا
السعودية
العالم
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وتجري فعاليات المعرض في مركز معارض جديد بالقرب من قاعدة جوية عسكرية، ويتضمن برنامج المعرض عرض طيران واسع النطاق، وإظهار القدرات الديناميكية للمركبات الأرضية، وإطلاق نار حقيقي. ويتجاوز حجم مساحة العرض في الأجنحة والمناطق المفتوحة داخل المعرض 80 ألف متر مربع.ويقام "معرض الدفاع العالمي 2024" للمرة الثانية، وأصبح بالفعل أحد الأحداث الرئيسية لصناعة الدفاع العالمية. ومقارنةً بعام 2022، تضاعف حجم المعرض الروسي، وتشارك شركة "روس أوبورون إكسبورت" في جميع الأماكن الممكنة للمعرض. في ساحة العرض الخارجية، ستعرض الشركة المركبات المدرعة "زا-إس بي إن تيتان" المجهزة بوحدة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد و"سبارتاك"، والطائرات دون طيار من طراز "أورلان".وقال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت": "في المطار يضم طائرة النقل العسكري "إيل-76 أم دي – 90 إي"، وفي جناح الشركة يوجد أحدث المنتجات للقوات الجوية والقوات البرية والبحرية والدفاع الجوي".وأضاف: "نحن نرى اهتمامًا كبيرًا من ممثلي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى، بأحدث المنتجات الدفاعية الروسية التي تم اختبارها في ظروف القتال الحديثة. نحن مستعدون لتقديم أشكال فريدة من التعاون لشركائنا، بما في ذلك توطين إنتاج الأسلحة الروسية والتطوير المشترك للنماذج الواعدة".وتعرض أكثر من 20 شركة روسية منتجاتها في المعرض، بما فيها شركة "كلاشينكوف"، وشركة "ألماز-آنتي" وشركة "ريمديزل"، ومؤسسة "روستيخ" وبعض الشركات التابعة لها.وسيتم عرض بعض المعدات الروسية في المعرض ويتمكن الزوار من التعرف على المعدات العسكرية الروسية، مثل دبابة "تي-90إم إس" والتي يزداد الطلب عليها في الشرق الأوسط، والمركبة القتالية "بي إم بي-3" ذات الحماية الديناميكية، وسيارة الإسعاف المحمية على المستوى التكتيكي "3إس أ"، والمركبات المدرعة "سبارتاك" و"تايفون- كا"، التي أثبتت أداءها في العمليات القتالية الحقيقية وهي عالية الجودة.وستعرض شركة "روس أوبورن إكسبورت" أيضًا المعدات والأسلحة الحديثة لقوات العمليات الخاصة، والتي تشمل بندقية قنص "تشوكافينا" وبنادق عالية الدقة من العلامتين التجاريتين "بيسبوكيغين رابتور" و"إليغانس" وبنادق "كلاشنيكوف" الهجومية من سلسلة "200" و"AK-12" و"AK-15" و"AK-19" و"AK-308" ومسدس "ليبيديف" الصغير عيار 9 ملم ومدفع رشاش "كلاشنيكوف PPK-"20 عيار 9 ملم، وسيتم عرض الطائرات المسيرة "أورلان-10إي" و"أورلان-30".وسيضم جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" أفضل مروحية قتالية استطلاعية وهجومية في العالم "كا-52"، ومروحيات النقل والمروحيات القتالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مختلف معدات الدفاع الجوي.كجزء من برنامج العمل، يخطط المتخصصون في "روس أوبورون إكسبورت" لإجراء محادثات مع ممثلي القيادة العسكرية والسياسية ومجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع، خلال الاجتماعات، مناقشة مواصلة تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي ومشاريع الشراكة الصناعية المشتركة.
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روسيا, سلاح روسيا, السعودية, العالم
روسيا, سلاح روسيا, السعودية, العالم

عرض أحدث الأسلحة الروسية لأول مرة في السعودية

08:42 GMT 06.02.2024
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورزائر يلتقط صورة لجناح شركة كلاشينكوف في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض.
زائر يلتقط صورة لجناح شركة كلاشينكوف في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Nina Padalko
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تابعنا عبر
تستضيف الرياض، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/ شباط الجاري، معرض الدفاع العالمي (WDS-2024) للمرة الثانية، وقد أقيم المعرض الأول، العام الماضي، وأصبح على الفور أحد أكبر المعارض في العالم.
وتجري فعاليات المعرض في مركز معارض جديد بالقرب من قاعدة جوية عسكرية، ويتضمن برنامج المعرض عرض طيران واسع النطاق، وإظهار القدرات الديناميكية للمركبات الأرضية، وإطلاق نار حقيقي.
ويتجاوز حجم مساحة العرض في الأجنحة والمناطق المفتوحة داخل المعرض 80 ألف متر مربع.

في هذا السياق، يؤكد أحمد العوهلي، رئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، أن "إقامة معرض الدفاع العالمي في المملكة العربية السعودية، له مميزات عديدة، كونها واحدة من أكثر عشرين دولة متطورة في العالم، فإنها تتمتع بموقع جغرافي فريد من نوعه - تقريبًا في المركز الهندسي لثلاث قارات (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، ما يوفر المزيد من الراحة اللوجستية والسفر".

ويقام "معرض الدفاع العالمي 2024" للمرة الثانية، وأصبح بالفعل أحد الأحداث الرئيسية لصناعة الدفاع العالمية. ومقارنةً بعام 2022، تضاعف حجم المعرض الروسي، وتشارك شركة "روس أوبورون إكسبورت" في جميع الأماكن الممكنة للمعرض. في ساحة العرض الخارجية، ستعرض الشركة المركبات المدرعة "زا-إس بي إن تيتان" المجهزة بوحدة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد و"سبارتاك"، والطائرات دون طيار من طراز "أورلان".
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورتم تقديم مركبة سبارتاك المدرعة متعددة المهمات في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض.
تم تقديم مركبة سبارتاك المدرعة متعددة المهمات في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
تم تقديم مركبة سبارتاك المدرعة متعددة المهمات في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض.
© Sputnik . Nina Padalko
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وقال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت": "في المطار يضم طائرة النقل العسكري "إيل-76 أم دي – 90 إي"، وفي جناح الشركة يوجد أحدث المنتجات للقوات الجوية والقوات البرية والبحرية والدفاع الجوي".
© Photo / United Aircraft Corporation (UAC)طائرة روسية من طراز "إيل-76 أم دي – 90أ" جديدة تنجح باجتياز اختبارات الهبوط والإقلاع على مدرج ترابي
طائرة روسية من طراز إيل-76 أم دي – 90أ جديدة تنجح باجتياز اختبارات الهبوط والإقلاع على مدرج ترابي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
طائرة روسية من طراز "إيل-76 أم دي – 90أ" جديدة تنجح باجتياز اختبارات الهبوط والإقلاع على مدرج ترابي
© Photo / United Aircraft Corporation (UAC)
وأضاف: "نحن نرى اهتمامًا كبيرًا من ممثلي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى، بأحدث المنتجات الدفاعية الروسية التي تم اختبارها في ظروف القتال الحديثة. نحن مستعدون لتقديم أشكال فريدة من التعاون لشركائنا، بما في ذلك توطين إنتاج الأسلحة الروسية والتطوير المشترك للنماذج الواعدة".
وتعرض أكثر من 20 شركة روسية منتجاتها في المعرض، بما فيها شركة "كلاشينكوف"، وشركة "ألماز-آنتي" وشركة "ريمديزل"، ومؤسسة "روستيخ" وبعض الشركات التابعة لها.
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورزوار النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض
زوار النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
زوار النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض
© Sputnik . Nina Padalko
/
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وسيتم عرض بعض المعدات الروسية في المعرض ويتمكن الزوار من التعرف على المعدات العسكرية الروسية، مثل دبابة "تي-90إم إس" والتي يزداد الطلب عليها في الشرق الأوسط، والمركبة القتالية "بي إم بي-3" ذات الحماية الديناميكية، وسيارة الإسعاف المحمية على المستوى التكتيكي "3إس أ"، والمركبات المدرعة "سبارتاك" و"تايفون- كا"، التي أثبتت أداءها في العمليات القتالية الحقيقية وهي عالية الجودة.
وستعرض شركة "روس أوبورن إكسبورت" أيضًا المعدات والأسلحة الحديثة لقوات العمليات الخاصة، والتي تشمل بندقية قنص "تشوكافينا" وبنادق عالية الدقة من العلامتين التجاريتين "بيسبوكيغين رابتور" و"إليغانس" وبنادق "كلاشنيكوف" الهجومية من سلسلة "200" و"AK-12" و"AK-15" و"AK-19" و"AK-308" ومسدس "ليبيديف" الصغير عيار 9 ملم ومدفع رشاش "كلاشنيكوف PPK-"20 عيار 9 ملم، وسيتم عرض الطائرات المسيرة "أورلان-10إي" و"أورلان-30".
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورزائر يلتقط صورة لجناح شركة كلاشينكوف في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض.
زائر يلتقط صورة لجناح شركة كلاشينكوف في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
زائر يلتقط صورة لجناح شركة كلاشينكوف في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في الرياض.
© Sputnik . Nina Padalko
/
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وسيضم جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" أفضل مروحية قتالية استطلاعية وهجومية في العالم "كا-52"، ومروحيات النقل والمروحيات القتالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مختلف معدات الدفاع الجوي.

وبالحديث عن المعدات البحرية، سيتم عرض أحدث غواصة غير مأهولة ذاتية القيادة "كلافيسين 1 آر إي"، وزورق "ساجاريس" وسفينة المشروع "20382" في حلتها الجديدة مع نظام الرادار المدمج "زاسلون"، الذي يزيد بشكل كبير من القدرات القتالية للسفينة.

كجزء من برنامج العمل، يخطط المتخصصون في "روس أوبورون إكسبورت" لإجراء محادثات مع ممثلي القيادة العسكرية والسياسية ومجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع، خلال الاجتماعات، مناقشة مواصلة تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي ومشاريع الشراكة الصناعية المشتركة.
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