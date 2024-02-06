عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240206/قاتل-المدينة-يقترب-من-الأرض-فيديو-1085806285.html
"قاتل المدينة" يقترب من الأرض... فيديو
"قاتل المدينة" يقترب من الأرض... فيديو
اكتشف مختبر تابع لوكالة "ناسا" الفضائية، كويكبًا عملاقًا يتجه نحو الأرض، يعرف باسم "قاتل المدينة" (City Killer)، ويصل اليوم الثلاثاء إلى أقرب نقطة من كوكبنا،... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T14:13+0000
2024-02-06T14:13+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/04/1050624629_0:0:3414:1920_1920x0_80_0_0_bb379b3bb9aa464b6782386d59fc0123.jpg
ومن المتوقع أن يتحرك الكويكب "2008 OS7" بسرعة تصل إلى نحو 41 ألف ميل في الساعة، ويبلغ عرضه نحو 890 قدمًا، أو تقريبًا بحجم ملعب كرة قدم، وفقًا لوكالة "ناسا".وقال جيانلوكا ماسي، عالم الفيزياء الفلكية والمدير العلمي لمشروع التلسكوب الافتراضي، إنه سيكون أضعف بنحو 10 آلاف مرة من أضعف النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وسيقوم ماسي وزملاؤه بتسجيل الحدث مباشرة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي الأمريكي اليوم.وسيتتبع البث المباشر الكويكب "2008 OS7" في أثناء تحليقه بالقرب من الأرض، وسيتمكن المراقبون من تمييزه كنقطة صغيرة تتحرك عبر نقاط صغيرة ثابتة أخرى، تُعرف أيضًا باسم النجوم، وأضاف ماسي أن البث المباشر يستمر حوالي 45 دقيقة.يدور الكويكب "2008 OS7" حول الشمس كل 962 يومًا، وبعد مروره بالأرض، سيستمر على طول مساره البيضوي عبر نظامنا الشمسي.علماء يحولون الماء إلى معدن... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/04/1050624629_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_f1f254e3096aaf6d73ecdaac9219b9ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

"قاتل المدينة" يقترب من الأرض... فيديو

14:13 GMT 06.02.2024
© Photo / pixabay/urikyo33صخرة كونية بجوار كوكب الأرض
صخرة كونية بجوار كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Photo / pixabay/urikyo33
تابعنا عبر
اكتشف مختبر تابع لوكالة "ناسا" الفضائية، كويكبًا عملاقًا يتجه نحو الأرض، يعرف باسم "قاتل المدينة" (City Killer)، ويصل اليوم الثلاثاء إلى أقرب نقطة من كوكبنا، على بعد نحو 1.77 مليون ميل.
ومن المتوقع أن يتحرك الكويكب "2008 OS7" بسرعة تصل إلى نحو 41 ألف ميل في الساعة، ويبلغ عرضه نحو 890 قدمًا، أو تقريبًا بحجم ملعب كرة قدم، وفقًا لوكالة "ناسا".

ويطلق الخبراء أحيانًا على هذه الكويكبات اسم "قتلة المدن" لأنها قادرة على تدمير مدينة بأكملها إذا اصطدمت بجزء مأهول من الأرض، ولكن هذا الكويكب سيكون صغيرًا وبعيدًا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته من دون تلسكوب، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.

وقال جيانلوكا ماسي، عالم الفيزياء الفلكية والمدير العلمي لمشروع التلسكوب الافتراضي، إنه سيكون أضعف بنحو 10 آلاف مرة من أضعف النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وسيقوم ماسي وزملاؤه بتسجيل الحدث مباشرة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي الأمريكي اليوم.
وسيتتبع البث المباشر الكويكب "2008 OS7" في أثناء تحليقه بالقرب من الأرض، وسيتمكن المراقبون من تمييزه كنقطة صغيرة تتحرك عبر نقاط صغيرة ثابتة أخرى، تُعرف أيضًا باسم النجوم، وأضاف ماسي أن البث المباشر يستمر حوالي 45 دقيقة.
يدور الكويكب "2008 OS7" حول الشمس كل 962 يومًا، وبعد مروره بالأرض، سيستمر على طول مساره البيضوي عبر نظامنا الشمسي.
علماء يحولون الماء إلى معدن... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس تدعو لمتابعة شهادات معتقلي غزة... فيديو وصور13:48 GMTПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в Хан-Юнисе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تتوقع حسم معركة خان يونس خلال أسبوع... فيديو وصورأمس, 16:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала