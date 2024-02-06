https://sputnikarabic.ae/20240206/محافظ-حلب-لـسبوتنيك-الزلزال-شكل-عبئا-إضافيا-على-المحافظة-المنكوبة-من-الإرهاب-1085818024.html

محافظ حلب لـ"سبوتنيك": الزلزال شكل عبئا إضافيا على المحافظة المنكوبة من الإرهاب

محافظ حلب لـ"سبوتنيك": الزلزال شكل عبئا إضافيا على المحافظة المنكوبة من الإرهاب

صرّح محافظ حلب، حسين دياب، بأن كارثة الزلزال الذي ضرب المحافظة العام الماضي، راكمت آلام سكان حلب فوق الآلام التي جسدتها سنوات الحصار الغربي، والدمار التي طال... 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T18:42+0000

2024-02-06T18:42+0000

2024-02-06T18:42+0000

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وأضاف دياب في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الكارثة شكلت عبئاً إضافياً على المحافظة وعلى أبنائها، لافتا إلى أن الجهات المعنية في المحافظة شكلت غرفة عمليات بكل طاقاتها المتاحة، وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية للاستجابة الطارئة لهذه الكارثة من خلال تعزيز المساعدات الاغاثية والإنسانية، والعمل على تأمين مراكز الإيواء والمنازل المؤقتة، لنصل اليوم الى المساكن البديلة لمتضرري الزلزال".وأوضح دياب أن أكثر من 33 ألف مبنى بحاجة إلى التدعيم حاليا، كما تم تأمين بدل إيجار منزل لـ 2875 أسرة متضررة، وتقديم مساعدات نقدية عاجلة لأكثر من 42842 أسرة متضررة.وبيّن دياب أن محافظة حلب تصب جهودها على دعم المتضررين الذين تهدمت أبنيتهم بفعل الزلزال عبر إعاده بنائها في المناطق المنظمة عمرانيا، وذلك من خلال الدعم المالي المقدم من قبل الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.وختم دياب حديثه لـ"سبوتنيك" بتقديم الشكر لجميع الجهات المعنية والأهلية والأشقاء والأصدقاء الذين ساهموا بتضميد جراح السوريين وتقديم الدعم والمساعدة لهم.

https://sputnikarabic.ae/20240206/عام-على-فاجعة-الزلزال-ثلاثية-الموت-التي-توالت-على-حلب-1085800443.html

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