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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240206/مظليو-تولا-يحيدون-مجموعة-مشاة-أوكرانية-على-محور-سوليدار-أرتيوموفسك-1085786589.html
مظليو "تولا" يحيدون مجموعة مشاة أوكرانية على محور سوليدار أرتيوموفسك
مظليو "تولا" يحيدون مجموعة مشاة أوكرانية على محور سوليدار أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة عسكرية مظلية تابعة لمقاطعة تولا، نجحت بتحييد مجموعة مشاة أوكرانيين بالقرب من بلدة فيسيلوي الواقعة على محور سوليدار... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T07:40+0000
2024-02-06T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "بعد أن تلقت المجموعة معلومات استخبارية مهمة عن أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، تم التحرك بناء على أوامر القيادة العسكرية، حيث تم رصد المجموعة المعادية وتحييد عناصرها بالكامل، وذلك بدعم جوي ومدفعي".وتابعت الوزارة: "فوج المظليين الروس تحرك في الليل إلى منطقة معينة لتدمير الأهداف المحددة"، مشيرة إلى أن المظليين ينفذون باستمرار عمليات توغل جريئة ويقتربون من المواقع الأوكرانية، ليلًا ونهارا، ويتم تحييد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام مختلف الأسلحة".ولفتت الوزارة إلى أن توغل المجموعات الروسية، يأتي بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة مزودة بمعدات التصوير الحراري لتتبع القوات المعادية ليلا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240205/القوات-الروسية-تسيطر-على-زمام-المبادرة-على-الجبهة-1085773897.html
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مظليو "تولا" يحيدون مجموعة مشاة أوكرانية على محور سوليدار أرتيوموفسك

07:40 GMT 06.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة عسكرية مظلية تابعة لمقاطعة تولا، نجحت بتحييد مجموعة مشاة أوكرانيين بالقرب من بلدة فيسيلوي الواقعة على محور سوليدار- أرتيوموفسك في جمهورية دونتيسك الشعبية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "بعد أن تلقت المجموعة معلومات استخبارية مهمة عن أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، تم التحرك بناء على أوامر القيادة العسكرية، حيث تم رصد المجموعة المعادية وتحييد عناصرها بالكامل، وذلك بدعم جوي ومدفعي".
وتابعت الوزارة: "فوج المظليين الروس تحرك في الليل إلى منطقة معينة لتدمير الأهداف المحددة"، مشيرة إلى أن المظليين ينفذون باستمرار عمليات توغل جريئة ويقتربون من المواقع الأوكرانية، ليلًا ونهارا، ويتم تحييد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام مختلف الأسلحة".
ولفتت الوزارة إلى أن توغل المجموعات الروسية، يأتي بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة مزودة بمعدات التصوير الحراري لتتبع القوات المعادية ليلا.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 16:32 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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