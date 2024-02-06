https://sputnikarabic.ae/20240206/مظليو-تولا-يحيدون-مجموعة-مشاة-أوكرانية-على-محور-سوليدار-أرتيوموفسك-1085786589.html

مظليو "تولا" يحيدون مجموعة مشاة أوكرانية على محور سوليدار أرتيوموفسك

مظليو "تولا" يحيدون مجموعة مشاة أوكرانية على محور سوليدار أرتيوموفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة عسكرية مظلية تابعة لمقاطعة تولا، نجحت بتحييد مجموعة مشاة أوكرانيين بالقرب من بلدة فيسيلوي الواقعة على محور سوليدار... 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T07:40+0000

2024-02-06T07:40+0000

2024-02-06T07:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_016dd77944890cb41bc073bc8da20524.jpg

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "بعد أن تلقت المجموعة معلومات استخبارية مهمة عن أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، تم التحرك بناء على أوامر القيادة العسكرية، حيث تم رصد المجموعة المعادية وتحييد عناصرها بالكامل، وذلك بدعم جوي ومدفعي".وتابعت الوزارة: "فوج المظليين الروس تحرك في الليل إلى منطقة معينة لتدمير الأهداف المحددة"، مشيرة إلى أن المظليين ينفذون باستمرار عمليات توغل جريئة ويقتربون من المواقع الأوكرانية، ليلًا ونهارا، ويتم تحييد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام مختلف الأسلحة".ولفتت الوزارة إلى أن توغل المجموعات الروسية، يأتي بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة مزودة بمعدات التصوير الحراري لتتبع القوات المعادية ليلا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240205/القوات-الروسية-تسيطر-على-زمام-المبادرة-على-الجبهة-1085773897.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا