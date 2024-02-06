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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240206/معاقل-أوكرانية-تتعرض-لوابل-من-صواريخ-غراد-الروسية-فيديو-1085795868.html
معاقل أوكرانية تتعرض لوابل من صواريخ "غراد" الروسية... فيديو
معاقل أوكرانية تتعرض لوابل من صواريخ "غراد" الروسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طاقم راجمة الصواريخ الروسية "غراد" بتحييد مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى تعطيل تناوب وحدات العدو... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T10:37+0000
2024-02-06T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت الدفاع الروسية، بأنه خلال الاستطلاع الجوي تم تحديد مناطق تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، وتلقى طاقم الراجمة الإحداثيات وقاموا بإطلاق الصواريخ وتحييد عناصر للقوات المسلحة الأوكرانية.وتوضح المشاهد لحظة إطلاق القوات الروسية الصواريخ وتدمير المعقل الأوكراني، وتحقق إصابة مباشرة فيه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، مقطع فيديو لقيام دبابة روسية بتدمير مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو."لانتسيت" الروسية تحل ضيفا مرعبا على مخبأ تابع لقوات كييف... فيديو
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معاقل أوكرانية تتعرض لوابل من صواريخ "غراد" الروسية... فيديو

10:37 GMT 06.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طاقم راجمة الصواريخ الروسية "غراد" بتحييد مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى تعطيل تناوب وحدات العدو الأوكراني في المواقع الأمامية.
وأفادت الدفاع الروسية، بأنه خلال الاستطلاع الجوي تم تحديد مناطق تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، وتلقى طاقم الراجمة الإحداثيات وقاموا بإطلاق الصواريخ وتحييد عناصر للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتوضح المشاهد لحظة إطلاق القوات الروسية الصواريخ وتدمير المعقل الأوكراني، وتحقق إصابة مباشرة فيه.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، مقطع فيديو لقيام دبابة روسية بتدمير مقرات أوكرانية على محور خيرسون... فيديو.
"لانتسيت" الروسية تحل ضيفا مرعبا على مخبأ تابع لقوات كييف... فيديو
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