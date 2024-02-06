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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240206/نائب-أوكراني-يضع-سيناريو-لما-بعد-إقالة-زالوجني--1085784495.html
نائب أوكراني يضع سيناريو لما بعد إقالة زالوجني
نائب أوكراني يضع سيناريو لما بعد إقالة زالوجني
كشف برلماني أوكراني، أن استقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، من منصبه ستؤدي إلى إلقاء مسؤولية الفشل العسكري على الشخص، الذي قام... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T05:14+0000
2024-02-06T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال النائب الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، المتهم بالخيانة من قبل نظام كييف: "تستمر الإقالة الزاحفة لزالوجني، وقد تم بالفعل الإعلان رسميًا عن إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة في الأروقة المحلية والدبلوماسية وخلال الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف دوبينسكي، بالقول: "الآن هناك حاجة إلى سبب آخر لتبرير الاستقالة، على سبيل المثال، رفض زالوجني اتخاذ القرار كمشارك بشأن مشروع قانون التعبئة أو الاستسلام في أفدييفكا". وأردف، قائلا: "حتى الآن يبدو للجميع أن فكرة إقالة الجنرال تسير بسلاسة"، معتبرا الخطوة بالخطأ الكبير، خصوصا أن مرحلة ما بعد الإقالة ستكون أكثر أهمية، بحسب قوله.وخلص النائب، بالقول: "من يأتي ليحل محل القائد الأعلى، لن يكون أمامه نجاحات في الخطوط الأمامية. ثانيا، لن تقع جميع الإخفاقات على عاتق القائد الأعلى الجديد".
https://sputnikarabic.ae/20240205/إعلام-غربي-يكشف-السبب-الحقيقي-لإقالة-زالوجني--1085752649.html
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العالم
العالم

نائب أوكراني يضع سيناريو لما بعد إقالة زالوجني

05:14 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 05:21 GMT 06.02.2024)
© AP Photoالقائد العام للجيش الأوكراني زالوجني
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© AP Photo
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كشف برلماني أوكراني، أن استقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، من منصبه ستؤدي إلى إلقاء مسؤولية الفشل العسكري على الشخص، الذي قام بدفع زالوجني على الإستقالة.
وقال النائب الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، المتهم بالخيانة من قبل نظام كييف: "تستمر الإقالة الزاحفة لزالوجني، وقد تم بالفعل الإعلان رسميًا عن إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة في الأروقة المحلية والدبلوماسية وخلال الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية".
لقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي يكشف السبب الحقيقي لإقالة زالوجني
أمس, 11:40 GMT
وأضاف دوبينسكي، بالقول: "الآن هناك حاجة إلى سبب آخر لتبرير الاستقالة، على سبيل المثال، رفض زالوجني اتخاذ القرار كمشارك بشأن مشروع قانون التعبئة أو الاستسلام في أفدييفكا".
وأردف، قائلا: "حتى الآن يبدو للجميع أن فكرة إقالة الجنرال تسير بسلاسة"، معتبرا الخطوة بالخطأ الكبير، خصوصا أن مرحلة ما بعد الإقالة ستكون أكثر أهمية، بحسب قوله.
وخلص النائب، بالقول: "من يأتي ليحل محل القائد الأعلى، لن يكون أمامه نجاحات في الخطوط الأمامية. ثانيا، لن تقع جميع الإخفاقات على عاتق القائد الأعلى الجديد".
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