https://sputnikarabic.ae/20240206/نائب-وزير-الخارجية-الإيراني-أفريقيا-أرض-الفرص-لشركاتنا-1085783962.html

نائب وزير الخارجية الإيراني: أفريقيا أرض الفرص لشركاتنا

نائب وزير الخارجية الإيراني: أفريقيا أرض الفرص لشركاتنا

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، بأن "القارة الأفريقية تعتبر أرض الفرص للشركات الإيرانية". 06.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-06T03:52+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن صفري، دعوته للناشطين الاقتصاديين والشركات الإيرانية، التي لديها القدرة على تصدير السلع والخدمات الفنية والهندسية في مختلف المجالات بمتابعة تطوير التعاون الاقتصادي الشامل بشكل جدي مع الدول الأفريقية.جاءت تصريحات الدبلوماسي الإيراني خلال ترؤسه اجتماعا لبحث الفرص والمعوقات والحلول لتطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفريقيا، في إطار اجتماع استثنائي للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية بحضور المديرين والممثلين للقطاعين العام والخاص، وخاصة مدراء الشركات الهامة العاملة في أفريقيا.وشهد اللقاء تبادل الآراء وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات إيران الاقتصادية مع الدول الأفريقية، والمساعدة على زيادة تصدير السلع والخدمات التقنية والهندسية إلى القارة السمراء، بحسب الوكالة.في الإطار ذاته، أعلن صفري، دعم وزارة الخارجية الإيرانية وسفارات البلاد الكامل للناشطين الاقتصاديين والشركات التي لديها القدرة على تصدير السلع والخدمات الفنية والهندسية في مختلف المجالات، لمواصلة التنمية الشاملة للتعاون الاقتصادي مع البلدان الأفريقية.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية النيجيري، يوسف ميتاما توغار، إن بلاده تسعى جاهدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مؤكدًا أنها تستحق مقعدًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأضاف توغار إن "نيجيريا ملتزمة بالانضمام إلى تحالف بريكس، وأنها تستحق أيضا مقعدًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ينبغي إضفاء الطابع الديمقراطي عليه خارج الأعضاء الخمسة الدائمين الحاليين".وخلال القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس"، التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تمت دعوة 6 دول للانضمام إلى المجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.

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