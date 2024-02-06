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https://sputnikarabic.ae/20240206/هجوم-مسلح-على-محكمة-في-إسطنبول-ووقوع-قتلى-وإصابات-فيديو--1085791684.html
هجوم مسلح على محكمة في إسطنبول ووقوع قتلى وإصابات... فيديو
هجوم مسلح على محكمة في إسطنبول ووقوع قتلى وإصابات... فيديو
قتل وأصيب عدد من الأشخاص، من بينهم ضباط، اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح استهدف محكمة في إسطنبول التركية. 06.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-06T09:39+0000
2024-02-06T10:11+0000
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وذكرت وكالة تركية نقلا عن وزير الداخلية التركي يرلي كايا أن الهجوم المسلح على قصر عدل جاجلايان التابع لمحكمة إسطنبول، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 ضباط من الشرطة، مضيفا أنه تم قتل منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة.وتابع الوزير بالقول إنه جرى فرض طوق أمني بمحيط المحكمة لمعرفة ما إذا كان هناك مرافقين آخرين لمنفذي الهجوم، والشروع في إجراء تحقيقات أولية لمعرفة دوافع مرتكبي العملية للهجوم على محكمة إسطنبول.
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

هجوم مسلح على محكمة في إسطنبول ووقوع قتلى وإصابات... فيديو

09:39 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 10:11 GMT 06.02.2024)
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
© Sakis Mitrolidis
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قتل وأصيب عدد من الأشخاص، من بينهم ضباط، اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح استهدف محكمة في إسطنبول التركية.
وذكرت وكالة تركية نقلا عن وزير الداخلية التركي يرلي كايا أن الهجوم المسلح على قصر عدل جاجلايان التابع لمحكمة إسطنبول، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 ضباط من الشرطة، مضيفا أنه تم قتل منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة.
وتابع الوزير بالقول إنه جرى فرض طوق أمني بمحيط المحكمة لمعرفة ما إذا كان هناك مرافقين آخرين لمنفذي الهجوم، والشروع في إجراء تحقيقات أولية لمعرفة دوافع مرتكبي العملية للهجوم على محكمة إسطنبول.
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