هجوم مسلح على محكمة في إسطنبول ووقوع قتلى وإصابات... فيديو
09:39 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 10:11 GMT 06.02.2024)
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
© Sakis Mitrolidis
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قتل وأصيب عدد من الأشخاص، من بينهم ضباط، اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح استهدف محكمة في إسطنبول التركية.
وذكرت وكالة تركية نقلا عن وزير الداخلية التركي يرلي كايا أن الهجوم المسلح على قصر عدل جاجلايان التابع لمحكمة إسطنبول، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 ضباط من الشرطة، مضيفا أنه تم قتل منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة.
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırıhttps://t.co/nlG3octvUl pic.twitter.com/1IlfYU2IHY— Sözcü (@gazetesozcu) February 6, 2024
وتابع الوزير بالقول إنه جرى فرض طوق أمني بمحيط المحكمة لمعرفة ما إذا كان هناك مرافقين آخرين لمنفذي الهجوم، والشروع في إجراء تحقيقات أولية لمعرفة دوافع مرتكبي العملية للهجوم على محكمة إسطنبول.
🔴#SONDAKİKA | Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri duyuldu.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 6, 2024
Bölgeye çok sayıda polis intikal etti. Bölgeden gelen ilk görüntüler:
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Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunan iki kişinin etkisiz hale getirilme anları.— Tülay🇹🇷 (@ZombiliceTR) February 6, 2024
Kahraman polislerimizin ellerine sağlık..#SonDakika pic.twitter.com/PjJCYDQpK0
#SonDakika Çağlayan adliyesi C kapısı önünde silahlı çatışma. pic.twitter.com/0gHsBvwbWp— Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) February 6, 2024