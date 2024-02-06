https://sputnikarabic.ae/20240206/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-نعتزم-تقديم-أدلة-للأمم-المتحدة-على-ارتباط-الأونروا-بـالإرهاب-1085783570.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: نعتزم تقديم أدلة للأمم المتحدة على ارتباط "الأونروا" بـ"الإرهاب"
وزير الخارجية الإسرائيلي: نعتزم تقديم أدلة للأمم المتحدة على ارتباط "الأونروا" بـ"الإرهاب"
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده ستقدم أدلة على ارتبط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ"الإرهاب" إلى... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن كاتس تصريحات أدلى بها في أعقاب اتهامات لموظفي "الأونروا" بأن موظفيها متورطون في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.وفي وقت سابق، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة عمل مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة.وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه "بالتشاور مع المفوض العام للأونروا، عين الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين، تقودها كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة".وأضاف البيان أن "المجموعة ستقيم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".وأعلن المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية بالاستقالة، مؤكدا أنه لن يستسلم للمطالب الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240205/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاعتداء-على-الضفة-الغربية-جزء-من-حرب-الإبادة-الإسرائيلية-في-غزة-1085774518.html
https://sputnikarabic.ae/20240205/الأونروا-إسرائيل-تستهدف-شاحنة-مساعدات-إنسانية-متجهة-إلى-شمالي-غزة-1085765583.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار
وزير الخارجية الإسرائيلي: نعتزم تقديم أدلة للأمم المتحدة على ارتباط "الأونروا" بـ"الإرهاب"
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده ستقدم أدلة على ارتبط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ"الإرهاب" إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في المنظمة.
ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك"
عن كاتس تصريحات أدلى بها في أعقاب اتهامات لموظفي "الأونروا" بأن موظفيها متورطون في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.
وفي وقت سابق، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة عمل مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه "بالتشاور مع المفوض العام للأونروا، عين الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين، تقودها كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة".
وأضاف البيان أن "المجموعة ستقيم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".
وأعلن المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية
بالاستقالة، مؤكدا أنه لن يستسلم للمطالب الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية
أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.