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https://sputnikarabic.ae/20240206/1085789315.html
مشاهد مثيرة خلال عروض الطيران في "معرض الدفاع العالمي 2024" في السعودية
مشاهد مثيرة خلال عروض الطيران في "معرض الدفاع العالمي 2024" في السعودية
تستضيف العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/ شباط الجاري، "معرض الدفاع العالمي 2024" (WDS-2024) للمرة الثانية، وقد أقيم المعرض الأول، العام... 06.02.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مشاهد مثيرة خلال عروض الطيران في "معرض الدفاع العالمي 2024" في السعودية

04:39 GMT 06.02.2024 (تم التحديث: 09:51 GMT 06.02.2024)
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تستضيف العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/ شباط الجاري، "معرض الدفاع العالمي 2024" (WDS-2024) للمرة الثانية، وقد أقيم المعرض الأول، العام الماضي، وأصبح على الفور أحد أكبر المعارض في العالم. وتجري فعاليات المعرض في مركز معارض جديد بالقرب من قاعدة جوية عسكرية، ويتضمن برنامج المعرض عرض طيران واسع النطاق.
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة "هوكر سيدلي هوك" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

طائرة &quot;هوكر سيدلي هوك&quot; التابعة لفريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة "هوكر سيدلي هوك" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طيارون في قمرة القيادة للمقاتلة المتعددة المهام "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

طيارون في قمرة القيادة للمقاتلة المتعددة المهام &quot;تشنغدو J-10&quot; التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nina Padalko
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طيارون في قمرة القيادة للمقاتلة المتعددة المهام "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرات "إف-5" التابعة لفريق "النجوم التركية"، للاستعراضات الجوية، تقدم عرضا جويا في "معرض الدفاع العالمي 2024" في الرياض.

طائرات &quot;إف-5&quot; التابعة لفريق &quot;النجوم التركية&quot;، للاستعراضات الجوية، تقدم عرضا جويا في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot; في الرياض. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Nina Padalko
/
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طائرات "إف-5" التابعة لفريق "النجوم التركية"، للاستعراضات الجوية، تقدم عرضا جويا في "معرض الدفاع العالمي 2024" في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرات "بانافيا تورنادو" و"يوروفايتر تايفون" و"ماكدونيل دوغلاس إف-15 سي" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

طائرات &quot;بانافيا تورنادو&quot; و&quot;يوروفايتر تايفون&quot; و&quot;ماكدونيل دوغلاس إف-15 سي&quot; التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرات "بانافيا تورنادو" و"يوروفايتر تايفون" و"ماكدونيل دوغلاس إف-15 سي" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة هجومية أمريكية من طراز "إيه-10 ثاندر بولت" في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

طائرة هجومية أمريكية من طراز &quot;إيه-10 ثاندر بولت&quot; في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة هجومية أمريكية من طراز "إيه-10 ثاندر بولت" في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلات متعددة الأغراض "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

مقاتلات متعددة الأغراض &quot;تشنغدو J-10&quot; التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Nina Padalko
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مقاتلات متعددة الأغراض "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس "تيمبيست" (المملكة المتحدة) في معرض "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس &quot;تيمبيست&quot; (المملكة المتحدة) في معرض &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nina Padalko
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نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس "تيمبيست" (المملكة المتحدة) في معرض "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة "إف-5" تابعة لفريق "النجوم التركية" للاستعراضات الجوية في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

طائرة &quot;إف-5&quot; تابعة لفريق &quot;النجوم التركية&quot; للاستعراضات الجوية في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة "إف-5" تابعة لفريق "النجوم التركية" للاستعراضات الجوية في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة النقل العسكرية الروسية "إيل-76 أم دي – 90 أ"، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في المملكة العربية السعودية.

طائرة النقل العسكرية الروسية &quot;إيل-76 أم دي – 90 أ&quot;، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في المملكة العربية السعودية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nina Padalko
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طائرة النقل العسكرية الروسية "إيل-76 أم دي – 90 أ"، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في المملكة العربية السعودية.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

المقاتلات الصينية المتعددة الأغراض "تشنغدو جيه-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

المقاتلات الصينية المتعددة الأغراض &quot;تشنغدو جيه-10&quot; التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في &quot;معرض الدفاع العالمي 2024&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nina Padalko
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المقاتلات الصينية المتعددة الأغراض "تشنغدو جيه-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.

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