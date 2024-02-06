مشاهد مثيرة خلال عروض الطيران في "معرض الدفاع العالمي 2024" في السعودية

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/ شباط الجاري، "معرض الدفاع العالمي 2024" (WDS-2024) للمرة الثانية، وقد أقيم المعرض الأول، العام الماضي، وأصبح على الفور أحد أكبر المعارض في العالم. وتجري فعاليات المعرض في مركز معارض جديد بالقرب من قاعدة جوية عسكرية، ويتضمن برنامج المعرض عرض طيران واسع النطاق.