مشاهد مثيرة خلال عروض الطيران في "معرض الدفاع العالمي 2024" في السعودية

طائرة "هوكر سيدلي هوك" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
طائرة "هوكر سيدلي هوك" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
طيارون في قمرة القيادة للمقاتلة المتعددة المهام "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
طيارون في قمرة القيادة للمقاتلة المتعددة المهام "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
طائرات "إف-5" التابعة لفريق "النجوم التركية"، للاستعراضات الجوية، تقدم عرضا جويا في "معرض الدفاع العالمي 2024" في الرياض.
طائرات "إف-5" التابعة لفريق "النجوم التركية"، للاستعراضات الجوية، تقدم عرضا جويا في "معرض الدفاع العالمي 2024" في الرياض.
طائرات "بانافيا تورنادو" و"يوروفايتر تايفون" و"ماكدونيل دوغلاس إف-15 سي" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
طائرات "بانافيا تورنادو" و"يوروفايتر تايفون" و"ماكدونيل دوغلاس إف-15 سي" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
طائرة هجومية أمريكية من طراز "إيه-10 ثاندر بولت" في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
طائرة هجومية أمريكية من طراز "إيه-10 ثاندر بولت" في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
مقاتلات متعددة الأغراض "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
مقاتلات متعددة الأغراض "تشنغدو J-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس "تيمبيست" (المملكة المتحدة) في معرض "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
نموذج أولي لمقاتلة الجيل السادس "تيمبيست" (المملكة المتحدة) في معرض "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
طائرة "إف-5" تابعة لفريق "النجوم التركية" للاستعراضات الجوية في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
طائرة "إف-5" تابعة لفريق "النجوم التركية" للاستعراضات الجوية في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
طائرة النقل العسكرية الروسية "إيل-76 أم دي – 90 أ"، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في المملكة العربية السعودية.
طائرة النقل العسكرية الروسية "إيل-76 أم دي – 90 أ"، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في المملكة العربية السعودية.
المقاتلات الصينية المتعددة الأغراض "تشنغدو جيه-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.
المقاتلات الصينية المتعددة الأغراض "تشنغدو جيه-10" التابعة لفريق الاستعراضات الجوية للقوات الجوية الصينية، في "معرض الدفاع العالمي 2024"، في الرياض.