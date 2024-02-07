https://sputnikarabic.ae/20240207/أجساد-أطفال-غزة-تفترش-شاطئا-بريطانيا-لمسافة-5-كيلومتر-فيديو-1085842205.html
"أجساد أطفال غزة" تفترش شاطئا بريطانيا لمسافة 5 كيلومتر... فيديو
"أجساد أطفال غزة" تفترش شاطئا بريطانيا لمسافة 5 كيلومتر... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا يظهر قيام نشطاء بفرش شاطئ في إنكلترا بـ 11500 قطعة ملابس بامتداد 5 كم، تأبينا لأطفال غزة،... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T12:23+0000
2024-02-07T12:23+0000
2024-02-07T12:25+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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نادي الفيديو
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وتبين المشاهد قطع الملابس المتناثرة على الشاطئ البريطاني، تجسد المعاناة التي تحدث لأطفال غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.تقارير: "حماس" تقترح خطة من ثلاث مراحل مدتها 135 يوما لإنهاء الحرب في قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20240207/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرار-أمريكا-ضد-منظمة-التحرير-يتناقض-مع-تصريحاتها-عن-حل-الدولتين-1085841583.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, نادي الفيديو
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, نادي الفيديو
"أجساد أطفال غزة" تفترش شاطئا بريطانيا لمسافة 5 كيلومتر... فيديو
12:23 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 12:25 GMT 07.02.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا يظهر قيام نشطاء بفرش شاطئ في إنكلترا بـ 11500 قطعة ملابس بامتداد 5 كم، تأبينا لأطفال غزة، الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي
وتبين المشاهد قطع الملابس المتناثرة على الشاطئ البريطاني، تجسد المعاناة التي تحدث لأطفال غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية
في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.