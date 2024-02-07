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https://sputnikarabic.ae/20240207/أوكرانيا-تشتكي-من-العقوبات-الضعيفة-التي-فرضها-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-1085826796.html
أوكرانيا تشتكي من العقوبات "الضعيفة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا
أوكرانيا تشتكي من العقوبات "الضعيفة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا
اشتكت رئيسة قسم العقوبات في الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أغيا زغربيلسكايا، من عقوبات الاتحاد الأوروبي "الضعيفة" ضد روسيا، ولا تعتقد أن الاتحاد... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T04:27+0000
2024-02-07T04:27+0000
العالم
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ونقل موقع "EUobserver" عن زغربيلسكايا قولها: “هل ستكون هذه الحزمة (13) ضعيفة؟.. يمكننا القول إن جميع الإجراءات السابقة كانت ضعيفة".وعندما سئلت عن احتمالات قيام الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات في المستقبل، أجابت بأنها "لا تؤمن بالسحر".وصرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.المجر: لا جدوى من توسيع العقوبات ضد روسيا
https://sputnikarabic.ae/20240123/روسيا-تحضر-ردا-قاسيا-على-العقوبات-يكلف-الغرب-288-مليار-دولار-كخسائر--1085325472.html
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العالم
العالم

أوكرانيا تشتكي من العقوبات "الضعيفة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا

04:27 GMT 07.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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اشتكت رئيسة قسم العقوبات في الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أغيا زغربيلسكايا، من عقوبات الاتحاد الأوروبي "الضعيفة" ضد روسيا، ولا تعتقد أن الاتحاد الأوروبي قادر على تشديدها في المستقبل.
ونقل موقع "EUobserver" عن زغربيلسكايا قولها: “هل ستكون هذه الحزمة (13) ضعيفة؟.. يمكننا القول إن جميع الإجراءات السابقة كانت ضعيفة".
وعندما سئلت عن احتمالات قيام الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات في المستقبل، أجابت بأنها "لا تؤمن بالسحر".
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
روسيا تحضر ردا قاسيا على العقوبات يكلف الغرب 288 مليار دولار كخسائر
23 يناير, 13:22 GMT
وصرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.
المجر: لا جدوى من توسيع العقوبات ضد روسيا
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