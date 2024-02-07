https://sputnikarabic.ae/20240207/التنين-الصيني-في-صور-من-احتفالات-العام-الصيني-الجديد-في-موسكو-1085838914.html
التنين الصيني في صور من احتفالات "العام الصيني الجديد" في موسكو
التنين الصيني في صور من احتفالات "العام الصيني الجديد" في موسكو
تستعد العاصمة الروسية موسكو، للاحتفال برأس السنة الصينية، والذي يصادف، في 10 فبراير/ شباط الجاري، حيث قام فريق "سبوتنيك"، بالتقاط العديد من الصور المميزة والتي... 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T04:19+0000
2024-02-07T04:19+0000
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التنين الصيني في صور من احتفالات "العام الصيني الجديد" في موسكو
04:19 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 14:13 GMT 07.02.2024)
تستعد العاصمة الروسية موسكو، للاحتفال برأس السنة الصينية، والذي يصادف، في 10 فبراير/ شباط الجاري، حيث قام فريق "سبوتنيك"، بالتقاط العديد من الصور المميزة والتي توثق هذه الاحتفالات.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
فتيات يلتقطن الصور في شارع كوميرغيرسكي، المزين ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
فتيات يلتقطن الصور في شارع كوميرغيرسكي، المزين ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
© Photo / Pelagia Tikhonova/MSKAgency
زينة احتفالية ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
زينة احتفالية ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
© Photo / Vasiliy Kuzmichyonok/MSKAgency
زينة احتفالية ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
زينة احتفالية ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
عمال يقومون بتثبيت الزينة في شارع كوميرغيرسكي، المزين ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
عمال يقومون بتثبيت الزينة في شارع كوميرغيرسكي، المزين ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
© Photo / Mobile Reporter/MSKAgency
زينة احتفالية ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
زينة احتفالية ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
© Photo / Pelagia Tikhonova/MSKAgency
زينة احتفالية ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
زينة احتفالية ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
تزيين شارع كوميرغيرسكي، ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
تزيين شارع كوميرغيرسكي، ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
نصب تذكاري لمؤسسي مسرح موسكو للفنون كونستانتين ستانيسلافسكي، وفلاديمير نيميروفيتش دانتشينكو، في شارع كوميرغيرسكي، المزين ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.
نصب تذكاري لمؤسسي مسرح موسكو للفنون كونستانتين ستانيسلافسكي، وفلاديمير نيميروفيتش دانتشينكو، في شارع كوميرغيرسكي، المزين ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الصينية، في موسكو.