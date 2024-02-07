التنين الصيني في صور من احتفالات "العام الصيني الجديد" في موسكو

تستعد العاصمة الروسية موسكو، للاحتفال برأس السنة الصينية، والذي يصادف، في 10 فبراير/ شباط الجاري، حيث قام فريق "سبوتنيك"، بالتقاط العديد من الصور المميزة والتي توثق هذه الاحتفالات.