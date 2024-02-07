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https://sputnikarabic.ae/20240207/الثقب-الأسود-الروسية-تصل-بصمت-إلى-المحيط-الهادئ-1085840908.html
"الثقب الأسود" الروسية تصل "بصمت" إلى المحيط الهادئ
"الثقب الأسود" الروسية تصل "بصمت" إلى المحيط الهادئ
وصلت أول غواصة من المشروع 636.3 إلى كامتشاتكا، حسبما ذكرت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T11:34+0000
2024-02-07T11:34+0000
رصد عسكري
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وقال الخبير العسكري دميتري بولتينكوف للصحيفة: "الآن تدرس الغواصة منطقة المياه. في السابق، كان لواء الغواصات من هذا المشروع متمركزًا في كامتشاتكا، ولكن في بداية العقد الماضي تم حله، وتم نقل الغواصات إلى بريموري. على ما يبدو، تريد الآن العودة إلى هنا مرة أخرى، حتى يتمكن البحارة من السيطرة على مسرح عمليات جديد لهم. وفي المستقبل ربما تتمركز هناك على أساس دائم".وأشار إلى أن المهمة الرئيسية لـ "الثقوب السوداء" ستكون حماية ومرافقة حاملات الصواريخ الاستراتيجية "بوري" المتمركزة في شبه الجزيرة. وقال رئيس نادي الغواصات، الكابتن إيغور كوردين، للصحيفة، إنه بالإضافة إلى مرافقة الغواصات الصاروخية، ستتولى غواصات المشروع 636.3 مهمة حماية الساحل والدفاع عنه. وفي حالة نشوب صراع عسكري، يجب عليها قطع الطريق، بما في ذلك على سفن الشحن، وكذلك منع عمليات الإنزال.ويشار إلى أن غواصات هذا المشروع أُطلق عليها لقب "الثقوب السوداء" بسبب عدم إصدارها أصوات وعدم تمكن قوات العدو على السطح وتحت الماء من رؤيتها. وقد وصلت أول غواصة من هذا الطراز إلى فيليوتشينسك، ويقوم طاقمها بإجراء التدريبات.
https://sputnikarabic.ae/20240203/إطلاق-الغواصة-النووية-كنياز-بوجارسكي-في-سيفيرودفينسك-فيديو-1085704331.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"الثقب الأسود" الروسية تصل "بصمت" إلى المحيط الهادئ

11:34 GMT 07.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورغواصة الثقب الأسود
غواصة الثقب الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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وصلت أول غواصة من المشروع 636.3 إلى كامتشاتكا، حسبما ذكرت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية.
وقال الخبير العسكري دميتري بولتينكوف للصحيفة: "الآن تدرس الغواصة منطقة المياه. في السابق، كان لواء الغواصات من هذا المشروع متمركزًا في كامتشاتكا، ولكن في بداية العقد الماضي تم حله، وتم نقل الغواصات إلى بريموري. على ما يبدو، تريد الآن العودة إلى هنا مرة أخرى، حتى يتمكن البحارة من السيطرة على مسرح عمليات جديد لهم. وفي المستقبل ربما تتمركز هناك على أساس دائم".
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إطلاق الغواصة النووية "كنياز بوجارسكي" في سيفيرودفينسك... فيديو
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وأشار إلى أن المهمة الرئيسية لـ "الثقوب السوداء" ستكون حماية ومرافقة حاملات الصواريخ الاستراتيجية "بوري" المتمركزة في شبه الجزيرة.
وقال رئيس نادي الغواصات، الكابتن إيغور كوردين، للصحيفة، إنه بالإضافة إلى مرافقة الغواصات الصاروخية، ستتولى غواصات المشروع 636.3 مهمة حماية الساحل والدفاع عنه. وفي حالة نشوب صراع عسكري، يجب عليها قطع الطريق، بما في ذلك على سفن الشحن، وكذلك منع عمليات الإنزال.
ويشار إلى أن غواصات هذا المشروع أُطلق عليها لقب "الثقوب السوداء" بسبب عدم إصدارها أصوات وعدم تمكن قوات العدو على السطح وتحت الماء من رؤيتها. وقد وصلت أول غواصة من هذا الطراز إلى فيليوتشينسك، ويقوم طاقمها بإجراء التدريبات.
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