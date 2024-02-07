https://sputnikarabic.ae/20240207/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-شنت-عدة-هجمات-بصواريخ-باليستية-بالبحر-الأحمر-وخليج-عدن-1085826360.html

الجيش الأمريكي: "أنصار الله" شنت عدة هجمات بصواريخ باليستية بالبحر الأحمر وخليج عدن

الجيش الأمريكي: "أنصار الله" شنت عدة هجمات بصواريخ باليستية بالبحر الأحمر وخليج عدن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، أطلقت أمس 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتها... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T03:41+0000

2024-02-07T03:41+0000

2024-02-07T03:41+0000

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 6 فبراير/شباط، من الساعة 1:45 صباحًا حتى 4:30 مساءً تقريبًا أطلق المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".وأضاف البيان أن "ثلاثة من الصواريخ كانت تحاول استهداف السفينة "ستار ناسيا" وهي ناقلة بضائع مملوكة ومدارة من قبل اليونان وترفع علم جزيرة مارشال وكانت تعبر خليج عدن. وفي حوالي الساعة 3:20 صباحًا، أبلغت السفينة بوقوع انفجار بالقرب منها مما تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات، فيما سقط صاروخ آخر في المياه القريبة منها دون تأثير".وتابع البيان: "في الساعة 4:30 مساءً، اعترضت السفينة "يو إس إس لابون" التي تعمل بالقرب من سفينة "ستار ناسيا" وأسقطت صاروخًا باليستيًا ثالثًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران. لا تزال "ستار ناسيا" صالحة للإبحار وتستمر نحو وجهتها".وأوضح البيان أنه "من المرجح أن الصواريخ الباليستية المضادة الثلاثة المتبقية كانت تستهدف سفينة "مورنينج تايد"، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر. وسقطت الصواريخ الثلاثة في المياه القريبة من السفينة دون أن يكون لها أي تأثير. تواصل "مورنينج تايد" رحلتها ولم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".ويأتي بيان "سنتاكوم"، عشية إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي "ستار ناسيا" و"مورنينج تايد" بالصواريخ، مؤكدةً أن "الإصابة دقيقةً"، متوعدةً بـ "تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي".وأمس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير زورقين مُسيرين مفخخين تابعين للجماعة، قالت إنهما كانا يشكلان تهديداً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 23 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت الجماعة قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، وتؤكد استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر الجماعة، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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https://sputnikarabic.ae/20240205/بعد-تكثيف-غاراتها-ضد-أنصار-الله-هل-تغامر-أمريكا-بالدخول-بريا-إلى-اليمن-1085779934.html

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