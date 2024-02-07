https://sputnikarabic.ae/20240207/الجيش-الروسي-يحقق-إنجازا-مهما-على-محاور-دونيتسك---عاجل-1085836229.html

الجيش الروسي يحقق إنجازا مهما على محاور دونيتسك

الجيش الروسي يحقق إنجازا مهما على محاور دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية كبدت قوات كييف 290 عسكريا، ومركبتين قتاليتين على محور دونيتسك. 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T10:43+0000

2024-02-07T10:43+0000

2024-02-07T11:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية، أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا مجموعات من القوى العاملة ومعدات اللواءين الميكانيكيين "22" و "28" للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى الدفاع الإقليمي "114" لواء في مناطق بوجدانوفكا وكليشيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسر العدو ما يصل إلى 290 قتيلاً وجريحًا من العسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و 13 مركبة.وخلال المعركة، تم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109" أمريكي الصنع، ومدفع من طراز "دي – 20"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي – 30"، ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.وذكرت الدفاع الروسية أيضا، أنه " في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، بتحسين المواقع على طول خط المواجهة، وهزمت القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزاينوي و ستارومايورسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي كان وراء تنفيذه جهاز الأمن الأوكراني، بحسب تحقيقات السلطات الروسية.ويتم تنفيذ ضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات من الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.لحظة نادرة لانفجار قنبلة في الهواء في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240206/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-لسلاح-الطيران-الأوكراني-1085801535.html

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