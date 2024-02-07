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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240207/الجيش-الروسي-يحقق-إنجازا-مهما-على-محاور-دونيتسك---عاجل-1085836229.html
الجيش الروسي يحقق إنجازا مهما على محاور دونيتسك
الجيش الروسي يحقق إنجازا مهما على محاور دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية كبدت قوات كييف 290 عسكريا، ومركبتين قتاليتين على محور دونيتسك. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T10:43+0000
2024-02-07T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا مجموعات من القوى العاملة ومعدات اللواءين الميكانيكيين "22" و "28" للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى الدفاع الإقليمي "114" لواء في مناطق بوجدانوفكا وكليشيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسر العدو ما يصل إلى 290 قتيلاً وجريحًا من العسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و 13 مركبة.وخلال المعركة، تم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109" أمريكي الصنع، ومدفع من طراز "دي – 20"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي – 30"، ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.وذكرت الدفاع الروسية أيضا، أنه " في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، بتحسين المواقع على طول خط المواجهة، وهزمت القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزاينوي و ستارومايورسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي كان وراء تنفيذه جهاز الأمن الأوكراني، بحسب تحقيقات السلطات الروسية.ويتم تنفيذ ضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات من الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.لحظة نادرة لانفجار قنبلة في الهواء في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240206/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-لسلاح-الطيران-الأوكراني-1085801535.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الجيش الروسي يحقق إنجازا مهما على محاور دونيتسك

10:43 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 11:17 GMT 07.02.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورجندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية كبدت قوات كييف 290 عسكريا، ومركبتين قتاليتين على محور دونيتسك.
وأضافت الدفاع الروسية، أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا مجموعات من القوى العاملة ومعدات اللواءين الميكانيكيين "22" و "28" للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى الدفاع الإقليمي "114" لواء في مناطق بوجدانوفكا وكليشيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم صد عشر هجمات شنتها تشكيلات من لواء الدفاع الأرضي "112"، ولواء الهجوم الجوي "79" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي ولينينسكوي وشومي وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسر العدو ما يصل إلى 290 قتيلاً وجريحًا من العسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و 13 مركبة.
وخلال المعركة، تم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109" أمريكي الصنع، ومدفع من طراز "دي – 20"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي – 30"، ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.
سفينة روسية تطلق صاروخ كاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعا لسلاح الطيران الأوكراني
أمس, 11:48 GMT
وذكرت الدفاع الروسية أيضا، أنه " في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، بتحسين المواقع على طول خط المواجهة، وهزمت القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزاينوي و ستارومايورسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 195 عسكريًا وثلاث مركبات واثنتين من منصات المدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفع "آكاتسيا" ذاتي الدفع.

وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي كان وراء تنفيذه جهاز الأمن الأوكراني، بحسب تحقيقات السلطات الروسية.
ويتم تنفيذ ضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات من الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
لحظة نادرة لانفجار قنبلة في الهواء في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
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